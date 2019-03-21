農村、部落體驗鬆綁！乙種旅行社 資本額砍半

2019-03-21 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



國內近年推動農村、部落社區等生態旅遊，也有不少地方創生、新創產業投入觀光，不過觀光條例27條規定，非旅行業者不能經營相關業務，引發爭議。交通部今預告修正「旅行業管理規則」，降低乙種旅行社門檻，資本額將從300萬降低道150萬，並可招攬在台合法居住的外國人、陸港澳籍人士參加國旅，同時規定不可銷售未記載出發日期的行程並先收費，否則將可處1萬至5萬元罰鍰，新制最快下半年上路。

觀光局日前著手研議放寬地方青年「微旅行」之旅行社門檻，原規畫增列「丙級旅行社」證照，但引發國內其他旅行業者不滿，觀光局與業者座談後調整修法方向，將「乙級旅行社」300萬元資本額門檻調降為150萬元，共做出八點修正。

觀光局表示，修法降低乙種旅行社進入門檻，是為鼓勵青年返鄉創業及在地業者，結合在地特色文化、地方資源等方式，推廣當地文化資產給外地旅客，這也有助於當地經濟成長。由於現行旅行業門檻過高，經營者沒有足夠資金成立旅行社，因此降低乙種旅行社門檻。

此外，現行乙種旅行社只能招攬或接待本國觀光客，修法後也可招攬或接待取得合法居留證的外國人和港澳、陸籍人士，比如來台居住、生活或工作已久者，跟朋友或參加公司員工旅遊，未來將適度開放，可以由乙種接待。

由於現行旅行社接待或引導國外旅客旅遊，應指派或雇用英語、日語或其他外語導遊，這次修法後，取得合法居留證的外國人或港澳、陸籍人士，由於考量實際在台灣工作或生活多年，這次配合修法，未來也無需指派外語或華語導遊人員。

這次修法也增訂，旅行社不得販售未記載出發日期的旅遊行程並收取費用。觀光局表示，有部分旅行業於旅展販售未記載出發日期的預購單、訂購單等旅遊行程，並收取費用，保證於一定年限內可任選旅遊行程出團，但後來因經營不善倒閉、導致無法履行契約，損及消費者權益，因此修法明訂銷售行程應先標的出發日期才能收費，違者可罰1萬到5萬元。

觀光局表示，「旅行業管理規則部分條文修正草案」預告期2個月，蒐集各界意見納入後續修法參考，經交通部法規會審查後預估最快今年下半年上路。