結合科技創造「與人相遇」 40年人文書店再綻光芒

2019-03-21 15:52 聯合新聞網 台北訊



座落於台大對面、許多書迷喜愛的人文書店「聯經書房‧上海書店」本週重新開幕，適逢書店成立40周年慶，以「創造相遇」為理念，將書店翻新更明亮溫馨，並攜手元太科技、採用電子紙，應用於店內書評推薦，結合新科技創造「人的相遇」。地下一樓的活動空間「思想沙龍」也將持續策辦讀書會、作家講座及主題書展，讓40年人文書店再綻光芒。

人文薈萃的公館地區，由溫州街、羅斯福路、汀州路交織而成的書香街巷，是大家熟知的「溫羅汀」。這裡曾是華文世界書店密度最高的據點，書店、老屋、舊物，是文學場景也是歷史現場。

聯經出版1979年在臺灣大學正門對街（台北市新生南路三段94號）成立「聯經出版公司‧新生南路門市」，是許多人文社科學子喜愛的書店。40年來歷經5次整修，於2012年更名為「聯經書房」，同時加入「上海書店」展售大陸簡體字書。「聯經書房」是許多愛書人有回憶的地方，也是溫羅汀一處文化風景。

傳統書店正面臨嚴峻的經營挑戰，「聯經書房‧上海書店」改裝再出發，相信無論時代如何改變，書店都是創造相遇最好的空間：創造人與人、人與書、人與知識的相遇。讓人的思想誕生、交流、並留下來，科技也是可以應用的元素。

聯經出版與元太科技攜手合作，「聯經書房‧上海書店」應用電子紙 (ePaper) 在書評推薦，這也是電子紙在亞洲首度被運用在書店書評。電子紙是基於電子墨水技術製造成的顯示器，看起來非常像紙張，但能以數位方式存取、重複讀寫內容，是當今主流電子書閱讀器所採用，具有環保、省電、不傷眼等特性。

在「聯經書房‧上海書店」的推薦書，讀者尚未閱讀之前，就能看到聯經出版及聯合文學雜誌編輯、或其他讀者的推薦理由，並以「通電的紙」—無線的電子紙顯示，增進互動的樂趣，鼓勵來店的讀者也加入書評的撰寫，將閱讀的感動傳達給於此交會的書迷。

聯經出版表示，一間融合紙本書及電子紙的實體書店，象徵新時代的知識傳遞不限形式；而一間由「做書的人」所經營的書店，要讓走進書店的讀者，有更多機會親近編輯、作者的思想，創造更多相遇及對話。

地下一樓「上海書店」展售精選最新人文及社會科學簡體書，讓讀者遇見更多人文社科好書；上海書店也同時是活動空間「思想沙龍」(LINKING THINKING)，可舉辦50人的小型活動，提供場地租借，並從四月起持續策辦讀書會、作家講座，每場活動都將在一樓同步直播，讓書店之外的民眾也能感受活動實況。

「聯經書房‧上海書店」重新開幕優惠，購書可享有聯經出版品75折、非聯經出版品79折，滿額還有資料夾、明信片等小禮，歡迎舊雨新知讀者前往。地址：台北市新生南路三段94號 (鄰近「公館」捷運站‧綠線)，電話：02-2362-0308，營業時間：11:00~22:00。 圖／聯經提供 分享 facebook

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