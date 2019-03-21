大數聚╱30歲還沒第一桶金？一定要改變的3大理財觀念

2019-03-21 15:43 聯合新聞網 網路溫度計提供



百分之八十的家庭幾乎一年都存不到二十萬，百萬可是遙遠的目標。其次，當薪資很久都不再加薪，百萬目標更是難如登天。聯合報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook

生活日常

小毛，在自助餐店的豐富菜色前面，點了三個青菜，很想要再夾個雞排打打牙祭，但如果超過三十元，這一餐的費用將會超過六十元的預算，年底存個七千元的目標將會愈來愈難。

小花，在泡沫紅茶店等客戶，看著菜單上面的飲料價格，天啊！最便宜的綠茶也要九十元，保單都還不知道能不能談成，台北生活真的是大不易，下次要改到小七去談生意，又有座位，咖啡第二杯還半價。

這些都是你我的生活日常，或許會想說為什麼是存七千？依據統計資料，如果每個月一個人能存個七千，每戶大概就可以存到二萬一千元，大概超過70%的家庭儲蓄現況。

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只是存個百萬一桶金，很難嗎？

百分之八十的家庭幾乎一年都存不到二十萬，百萬可是遙遠的目標。

其次，當薪資很久都不再加薪，百萬目標更是難如登天。

每次想要向老闆談加薪的事情，只見老闆一下子抱怨賺不到錢，又高聲恐嚇著員工準備收攤，話才剛到嘴巴又吞了回去，看著門口老闆的奧迪車，又是哪裡來的錢。

當收入無法穩定增長，支出卻愈來愈貴，以前一碗牛肉麵七八十元而已，現在一碗沒有個一百元是看不見幾塊牛肉。簡單來說，收入無法增加，支出逐漸增加，想著年邁的父母未來還靠自己照顧，看著乾枯的口袋真有一種無奈的感覺。

每次談到這邊，都讓我想起《鐘點戰》這部電影，時間就是生命，最貧窮時區的人民只有短短的一兩天生命，當人口太多的時候，就把貧窮時區的工作薪資降低，或者是食物價格提高，很快就讓沒有時間的人死亡。

有沒有方法可以扭轉困境呢？

有，只是這個方法僅有少數人可以達成，就是既然我們被企業給壓榨，我們也要改變成有錢人的思考模式。

小哥，費玉清，為什麼把唱歌當作一種享受，除了熱愛將歌聲分享給朋友之外，聽說很多房產收租作為築夢的基礎，我相信也是原因之一。當你辛苦在寒冬之中送著披薩，或者是當個假日uber計程車司機，很多擁有資產者只要打個電話收收租金，收入就比你多...而且還是多很多，或者是擅長低買高賣的利差交易，讓財富不斷變大。

因此，擁有可以創造收入的資產，以及利差交易的思維是相當重要的，雖然我們小資族累積資金很慢，但即使原本的資本雪球很小，但小雪球滾久了還是能滾出大雪球。年輕有體力，多接幾份工作，少花一些錢，存下來的錢就去買些穩定配息的股票，或者是在全世界找些可以賺取價差的利差交易，就能加速自己擁有百萬第一桶金的目標。

想知道快速存第一桶金要怎麼做嗎？全篇文圖詳見：30歲還沒有第一桶金...每月光存錢都困難 你一定要改變的三大理財觀念！