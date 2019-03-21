長榮空服醞釀罷工受關注 林佳龍今晚見九大工會

2019-03-21 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



長榮空服員不滿外站津貼較華航低和過勞航班等問題，傳出不排除罷工，交通部長林佳龍今晚邀集交通部相關各工會舉辦座談會，桃園市空服員職業工會也將與會，桃園市空服員職業工會和長榮航空企業工會昨晚發出聯合聲明，呼籲交通部若真的關心民營工會勞資爭議，就應撤回設立罷工預告的建議，不要打壓民營工人爭取自己的尊嚴。

交通部今天指出，交通部為傾聽所屬事業及投資事業等基層員工心聲與建言，今天下午5時30分舉行工會聯合座談會，由林佳龍親自主持，邀請中華郵政工會、中華電信工會、台灣鐵路工會、台灣公路工會、桃園國際機場企業工會、台灣港務企業工會等代表參加；另也邀請長榮航空工會、全國產業總工會、中華民國全國總工會共同與會。

交通部表示，依據林佳龍「勞資一體，善待彼此」之指示，盼各事業單位的勞資關係，藉由事前溝通減緩爭議。交通部已於今年3月組成訪視小組，陸續拜會所屬事業及投資事業相關工會，了解其訴求，再經內部研議，預計於今日座談會與工會充分討論，期望能夠在合法範圍內有創新的思維與作為，突破過去不必要的限制，為員工解決問題，進一步保障勞工權益。

交通部表示，有鑑於先前已發生華航機師罷工事件，目前長榮空服員勞資爭議刻正調解中，交通部除與勞動部訪視相關工會，主動關懷勞工並了解其訴求外，本次座談會也邀請中華航空企業工會及長榮航空企業工會參加，希望透過本次座談的交流與關懷，協助傳達勞工的心聲。

交通部表示，基於保障與會者表達訴求的權益等考量，本次座談會採不公開媒體採訪或外界旁聽之形式進行；各工會的訴求及建言，交通部將納為未來政策擬定的重要參考依據，盼通盤改善勞資關係，進而兼顧勞動權益及民眾權益等公共利益。