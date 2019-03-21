失智症最新數據公布 台北市失智資源量多卻最不充足

2019-03-21 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



失智症協會為督促全台新上任的縣市長提出「失智症防治照護行動計畫」，首度公開最新的失智症相關數據，竟發現台北市身為首善之都，失智社區服務資源量全台第2多，但對比推估的失智人口3萬8990人，失智共照中心、服務據點及日照中心的服務負荷度也最大，可見資源量多不代表充足，提醒台北市政府提出未來相關規畫。

據最新資料顯示，截至2018年底，全台失智總推估人口再破28萬人大關。細看各縣市排名，人口最多前三縣市依序為新北市4萬864人、台北市3萬8990人、高雄市3萬1855人。人口最少則為連江縣127人。

在失智專長醫師、共照中心、日照中心及社區服務據點等服務資源的分布上，各縣市資源數量排名前三為新北市、台北市及台中市，數量最少為連江縣。

但若將各縣市的失智人口推估數量，除以該地所轄的共照中心、日照中心及社區服務據點數量，台北市竟相對最為缺乏，而且比起各縣市平均服務負荷度遠遠高出2.7到5倍之多。

失智症協會秘書長湯麗玉提醒，過去觀念認為台北市資源多，但資料顯示資源量多不代表資源充足，可見還有不少失智症者及其家庭沒有被照顧到。反觀偏鄉及離島縣市，雖然資源少但失智人口也相對少，比較建議加強的是失智專長醫師人數，協助患者早期確診。

而且，我國失智人口幾乎一年增加一萬人，成長速度驚人，估計2065年失智人口將近90萬人。

湯麗玉說，失智人口不斷成長，對社會及家庭會帶來巨大衝擊，但有5成以上失智者未確診。儘管衛福部已公布「失智症防治照護政策綱領2.0」，但仍需縣市政府各自提出「失智症防治照護行動計畫」，才能讓服務資源落實各角落。

湯麗玉解釋，各縣市地理環境、文化及資源不同，所需布建及加強的服務資源也有差異，若不主動盤點地方需求，難以找出潛藏在社區中的失智症家庭

湯麗玉建議，行動計畫內容應盤點各縣市推估與確診的失智人口，以及失智防治照護人力與資源，另應布建具可近性及可及性的診療及照顧服務，包括單一窗口諮詢服務，設置失智專業醫師的記憶門診、共照中心、社區服務據點等。

此外，各縣市也應設立跨局處工作小組，最重要的是編列明確預算、管考與公告機制，才能讓民眾對政府完善的失智症防治與照顧服務「有感」。湯麗玉感慨，不少縣市首長其實還沒放在心上，建議盡快規畫。

失智症協會於國發會公共政策網路平台提案，串連失智症家庭及社區民眾呼籲新上任的縣市長提出「失智症防治照護行動計畫」，達成「2020友善台灣555」目標，目前已有逾1600人附議，期限將到今年3月31日結束。