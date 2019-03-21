兒童節連假12歲以下免費搭淡海輕軌 還有幾米貼紙拿

2019-03-21 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



兒童節四天連假即將到來，新北捷運公司推出全國兒童召集令，自4月4日起至4月7日期間，全國12歲以下兒童免費搭乘淡海輕軌，且還可以獲得4款淡海輕軌幾米公共藝術的限量精美貼紙，一天一款，每日限量2千張。此外，新北市兒童只要持新北兒童卡，還可以憑證加碼兌換1張新北兒童限定版貼紙。

新北捷運公司表示，淡海輕軌全線11座車站都有知名藝術家幾米為淡海輕軌量身打造的大型銅雕作品，以及取自繪本圖像的大型彩繪玻璃牆，通車迄今3個月，吸引國內、外觀光客超過130萬人次搭乘。

4月4日到4月7日連假期間，淡海輕軌還發出全國兒童召集令。新北捷運公司指出，開放全國12歲以下兒童可以憑學生證、健保卡等身分證件免費搭乘，陪同搭乘的家長需照常購票，活動期間12歲以下兒童除免費搭乘輕軌外，每天還可以獲得不同款的幾米公共藝術貼紙，每日限量2千張，送完為止。

至於，新北市兒童持有的「新北兒童卡」，卡面圖像即是取自幾米為淡海輕軌創作的《閉上眼睛一下下》繪本，圖中奔跑的小女孩與飛翔的白鴿就在淡海輕軌的濱海義山站（V08），就在月台上迎接孩童們的造訪。新北捷運公司補充，連假期間在輕軌紅樹林站的旅客詢問處，出示新北兒童卡即可加碼兌換限量貼紙1張。 新北捷運公司推出全國兒童召集令，自4月4日起至4月7日期間，全國12歲以下兒童免費搭乘淡海輕軌，且還可以獲得淡海輕軌幾米公共藝術的限量精美貼紙。圖／新北捷運公司提供 分享 facebook

新北市兒童持有的「新北兒童卡」圖像，即是取自幾米為淡海輕軌創作的《閉上眼睛一下下》繪本，圖中奔跑的小女孩與飛翔的白鴿就在淡海輕軌的濱海義山站（V08），就在月台上迎接孩童們的造訪。圖／新北捷運公司提供 分享 facebook

新北市兒童只要持新北兒童卡搭乘淡海輕軌，還可以憑證加碼兌換1張新北兒童限定版貼紙。圖／新北捷運公司提供 分享 facebook