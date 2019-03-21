古亭國小改造校長休息室 變身為漫畫書店讓學生多閱讀

2019-03-21 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



古亭國小黃賜福說，起初這間「漫畫書店」最早之前是給校長作為休息室使用，但他認為休息室應該可以有更多的用處，並將休息室改造，裝設冷氣、投影機、桌椅等設備，將休息室打造成「校長的漫畫書店」。圖／黃賜福提供 分享 facebook 在學校看漫畫是學生的福利，但想看漫畫，還要通過標準，宜蘭縣壯圍鄉古亭國小利用閒置的休息室，打造成「校長的漫畫書店」，收購二手漫畫書，裝設各種設備，將休息室打造成溫馨、適合學生閱讀的空間，只要日常生活表現良好，午休時間就可以來吹冷氣、看漫畫。

在智慧型手機流行之前，在許多人的童年回憶、或是成長歷程中，如果要看漫畫，都是到街上的漫畫店租書來看，許多人可以耗在漫畫店一整個下午，或是拎著一大袋的漫畫書回家慢慢欣賞，但現在3C產品十分豐富，許多小朋友都是以智慧型手機、電腦等電子產品上取得資訊，在閱讀上面也都接觸繪本居多。

古亭國小黃賜福說，起初這間「漫畫書店」最早之前是給校長作為休息室使用，但他認為休息室應該可以有更多的用處，在思考的過程中，偶然跟一位一年級學生聊天才發現，原來現在的小朋友多數都是看繪本，或是用手機看影片，除了閱讀刊物外，居然不知道什麼是漫畫。

所以他開始構思、並將休息室改造，裝設冷氣、投影機、桌椅等設備，將休息室打造成「校長的漫畫書店」，他也變身為「書店老闆」，黃賜福說，許多人的回憶中，漫畫書店是閱讀的起點，希望透過這個空間，讓校內的學生能多多閱讀，現有的空間利用稍有不足，還能建置的更完備，也會尋求其他社會資源，把空間營造的更好。