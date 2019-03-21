長榮攜手球后戴資穎 全新品牌形象廣告上線

2019-03-21 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



世界球后戴資穎。記者侯俐安／攝影 分享 facebook 長榮航空成立30年，今年由世界球后戴資穎擔任全新代言人，今天正式推出全新品牌形象廣告。長榮表示，繼2017年新制服上線、2018年引進全新787機隊，今年全面提升機上備品，已完成三階段軟硬體升級服務，盼能攜手戴資穎，傳遞「樂在其中・才會無敵精彩的」正向理念。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空走過30年，無論是飛安或服務上，都榮獲全球旅客及多項國際專業獎項肯定，正因為秉持「樂在飛行」理念，才能發揮絕佳團隊精神，帶給旅客最安全舒適的旅程，就像戴資穎在每場賽事中，總能跳脫競技場上龐大壓力與勝負，堅持「樂在羽球」態度，享受精彩挑戰，以強大健康的心理素質，走向世界球後的成就。

戴資穎從小熱愛羽球，每天最期待的就是到球場打球，正式開賽後，父親教導她「人外有人、天外有天」，鼓勵她努力走向世界舞台，於是送她挑戰越級比賽。不過，也因此戴資穎的羽球之路，可說是「從輸開始」。

然而，對比賽輸贏感受不深刻的戴資穎說，她從來沒有想過要當球后，從小至今每一場國外比賽，無論輸贏，都會收到爸爸鼓勵的簡訊：「比賽有輸有贏才精彩」，受到父親啟蒙及身教影響，她跳脫比賽輸贏的框架，享受每一場球賽當下的過程。也因為這樣的訓練及態度，讓她成為台灣史上第一位羽球球后。

長榮表示，對一個運動員來說，旅外比賽是非常重要的鍛鍊與機會，才能累積足夠的國際賽事經驗，跳上世界舞台。經常飛行的戴資穎，對長榮航空有一份「家」的情感，從以前不喜歡搭飛機、到現在反而期待，在每次出國、返台時，飛機上安全舒適的環境，能讓她放鬆休息。

戴資穎也經常收到機場、空服員的加油卡片，以及地勤人員提供劃位、國外轉機等貼心協助，讓她一直想和長榮航空做一件事。長榮航空表示，很榮幸能在30周年邀請戴資穎拍攝形象廣告，傳達雙方相同的價值觀，堅持理念、樂在其中，才能達到卓越成就。

長榮航空與戴資穎推出的全新品牌形象影片，是以戲劇手法打造一個沒有邊界的巨大羽球場，象徵戴資穎從小面對年齡、體型不相稱對手的壓力。在拍攝手法上，運用空間的陌生感，捕捉戴資穎專注投入、樂在挑戰的真實感受，呈現戴資穎在「學會贏」之前，先學會了享受玩的樂趣。

長榮航空表示，過去30年了除了戴資穎之外，也贊助羽球、網球、長跑、高爾夫等領域的台灣好手，希望能提供像家一樣的服務，讓選手們在機上充分儲備能量，展現精湛實力。