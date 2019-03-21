男性性功能障礙 醫師：吃不明藥物可能傷身

2019-03-21 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



性功能障礙「抬不了頭」是許多男性相當在意的議題，但又不好意思就醫，有人想用食補方式來改善，甚至去藥局或是地下電台購買藥物，但這些藥物成分不明，可能花了大錢還傷身。

南投醫院泌尿科醫師李昇平說，導致性功能障礙的因素相當複雜，可能是高血壓、高血脂、糖尿病或是賀爾蒙等多種問題導致，因此當病人有該症狀時，醫師會先找出病因，調整源頭進而改善勃起障礙。

民間傳言牡蠣、牛鞭還有藍莓、蘋果等可以幫助勃起。營養師蔡秀雯說，特定食物的攝取，是可以降低勃起功能障礙發病機率。包括多吃水果、蔬菜、全穀類、魚。另外也有其他研究發現，黑巧克力，開心果，西瓜，粉紅葡萄柚和番茄等食物可能有助於緩解症狀。

在營養素上，發現維生素B12缺乏以及攝取更多加工肉類和精製穀物的男性比較容易患勃起功能障礙。蔡秀雯建議，除了均衡飲食之外，在食物種類上可多攝取一些含豐富抗氧化營養素的食物，可以讓人更性福。但食物的攝取終究是輔助，當面對勃起障礙困擾的民眾，醫師仍建議需找到可能潛在的疾病接受治療，進而改善勃起障礙。