台鐵最新票務系統上線 4月9日開放個人訂票

2019-03-21 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台鐵第四代票務系統即將上線，新增「自動分段湊票」、「多元取票」等功能，彌補過往訂票系統不足，台鐵表示，第四代系統提供智慧查詢畫位、支援多語系服務、大幅優化使用者介面，並首度推出無紙化電子票劵服務，具備智慧、便民及綠色三大特色，自2月21日開放團體票訂票後，個人訂票系統將在4月9日起開放訂票，預計4月23日全面上線。

台鐵表示，新票務系統不管在傳統個人電腦操作、或是在手持行動裝置使用，皆會有讓人耳目一新的感覺，並結合台鐵局品牌宗旨以「人本交通」為基礎，整合各項功能，於同一網站或APP即可完成時刻查詢、訂票、付款及訂便當等功能。

其中，新增的「自動分段湊票」、「多元取票」功能彌補過往訂票系統的不足，當訂購長途票沒空位時，民眾再也無須短途分段訂票，新票務系統將智慧查詢各區間空位自動湊票，讓民眾訂位更方便。

此外，開放行動載具提供電子票券服務，民眾免至車站、超商取票，隨時都能來場說走就走的旅行！此外新系統透過資安防護系統能防止機器人訂票及駭客入侵，全面性保障民眾資訊安全，更能有效改善以往連續假期、年節搶票的狀況，讓民眾購票更加順暢。