藥價調整引風波 健保署：可討論修法調整公式

2019-03-21 13:46 中央社 台北21日電



憂鬱症老藥百憂解將退出台灣市場引發風波，健保署長李伯璋今天表示，藥價調整是依公式處理，可考慮修法，藥價不要壓到太低，也盼藥廠跟醫院議價別壓太低，減少藥價差。

憂鬱症老藥「百憂解」，因不堪健保藥價逐年調降，加上近年原物料及運輸成本上漲，精算後已經不敷成本，4月1日起退出台灣市場。

無獨有偶，藥師公會全聯會近日也收到默沙東藥廠來函，宣布旗下抗生素「泰寧注射劑」也將因相同原因，於4月1日起僅供應相關合約院所到合約期滿。因此抗生素為最後一線用藥，對醫界投入震撼彈。

李伯璋上午出席健康存摺記者會回應媒體詢問有關藥價爭議時表示，近日聽到很多「藥比糖果便宜」等言論，他聽了也很難過。但藥價調整是依公式調整，百憂解專利期已過，也有許多學名藥，降價是現實的狀況。

李伯璋說，每個藥品都應該有合理的利潤，但在全體健保總額中，藥價給付不可能無限成長。這部分會考量民眾的使用和觀感、尊重醫療專業及藥廠利潤做評估，也會研擬是否有調整藥價公式的必要。

藥價高低的癥結並不完全歸責健保給付，李伯璋表示，健保開出給付價為總額把關，但藥廠和醫院在議價協商時，也有很多空間。如某款藥物健保給付價300餘元，但醫院平均進價約250元。希望廠商跟醫院議價不要太低，不然健保投注再多藥價，錢也是被醫院拿走，也不利本土藥廠生根。

近日也有民眾藥價部分負擔的討論聲浪，但李伯璋表示，藥價部分負擔有推動的空間，但可能受到很多阻力和質疑，「事緩則圓」，現階段先從推動雲端藥歷，避免重複開藥浪費，減少不必要的藥品和檢查支出著手。

部分精神科醫師對百憂解退場感到惋惜，李伯璋表示，有些民眾習慣用百憂解，也跟藥廠盡量多溝通，不要造成民眾就醫不便或擔心，藥廠和美國總公司也在溝通中，或許還有協商空間。