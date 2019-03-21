北市親子餐廳稽查 熊一枝、HOME廚房遊具不合格

2019-03-21 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市政府衛生局日前稽查27家親子餐廳，其中食品安全部分全數合格，但頗有人氣的「熊一枝親子餐廳」、「HOME廚房親子餐廳」，檢驗附設兒童遊戲場設施安全不合格，暫停使用。「熊一枝親子餐廳」表示，他們請專家訪查後發現重新改裝遊具所費不貲，決定一個月後轉型改做早午餐，結束親子餐廳的營運；「HOME廚房親子餐廳」則額外找來SGS檢驗公司排定時程作檢驗，會再將檢驗結果呈交給衛生局。

聯合台北市政府法務局、消防局、環境保護局及台北市建築管理工程處執行專案查核，共計稽查27家親子餐廳，其中1家已歇業，食品衛生稽查結果全數符合規定、其中2家無法提出附設兒童遊戲場安全檢查報告不符規定，已依消費者保護法第36條命其暫停使用。最新稽查結果均公布於iMAP食藥粧網路地圖親子餐廳專區。另北市建管處查核1家未依建築法辦理公安申報限期改善中，消防局、環保局查核均符合規定。

2家無法提出附設兒童遊戲場安全檢查報告不符規定的業者，是「熊一枝親子餐廳」和「HOME廚房親子餐廳」。

「熊一枝親子餐廳」詹姓負責人表示，他們詢問很多意見，考量過，如要重新改裝遊具，不太可能，因此決定轉型，再營運1個月，未來將微裝修，換上新的市招，原團隊重新出發，改作早午餐餐廳，不再專門服務親子這個客群。目前「熊一枝親子餐廳」除了1米5的溜滑梯暫停使用，其他廚房的扮家家酒仍可以給孩子玩。

「HOME廚房親子餐廳」彭姓副理則表示，稽查當日餐廳有些報告不完全，隨後找了台灣SGS檢驗公司申請檢驗，目前還未排定查驗時間，不過，檢驗結果出爐後，會盡快交給衛生局。目前遊具暫停使用，但餐廳有與銀行合作辦理公共意外責任險等，給予顧客保障。

至於建管處查核1家未依建築法辦理公安申報限期改善的「Fun Breeze 放風餐廳」則表示，目前已經有請廠商協助幫忙檢查哪些公安條件要改善，會協助餐廳申報，爭取多一點時間進行複查。

衛生局表示，依衛生福利部《兒童遊戲場設施安全管理規範》，業者須提出的報備內容包括符合國家標準及相關法規規定之試驗報告與合格保證書、含附設兒童遊戲場之公共意外責任險證明文件等，且現場應設有基本急救箱配備、環境清潔消毒及管理人員設置等，父母帶孩子去親子餐廳用餐，也需注意遊具有無檢驗合格證明。