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住院醫師納勞基法 北醫附醫將以急症外科應戰

2019-03-21 13:43聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

美國外科醫學會理事長Ronald Maier上周應邀來台演講。對於台灣9月起將住院醫師納入工時，他分享美國經驗，指包括醫師養成緩慢、主治醫師工時戰線拉長等都是可能面臨的問題，若要維繫未來醫師的品質，恐需要AI等方式輔助訓練。台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰則說，面對住院醫師納勞基法，外科醫師首將面臨挑戰，將以「急症外科」應戰。

Dr. Maier上周日赴台灣外科醫學會年會，發表新型態外科「急症外科」，也就是由一群專科主治醫師負責所屬醫院的急診外科手術、外傷與加護病房作業，而非由住院醫師處理。Dr. Maier本周一另應邀於台北醫學大學附設醫院以「外科的緩和醫療」為題發表演講，同時也參觀北醫附醫如何透過自行研發的TED-ICU智能重症照護系統，將AI導入加護病房的臨床照護。

Dr. Maier表示，住院醫師每周工時上限80小時，最早是源自於美國，美國嚴格遵守住院醫師的工時規範，但也發現到工時的限制影響了住院醫師的養成訓練，接觸病人的時間比以往少上許多，取而代之的則是專科護理師。

陳瑞杰表示，各界討論住院醫師過勞的同時，也不能忽略醫療品質的維護，住院醫師工時規範會限縮其工作內容，原本住院醫師的工作該由誰接手，專科護理師是方式之一。

主治醫師也勢必要投注更多時間於以往由住院醫師處理的工作，一旦有緊急、臨時的手術，該由誰處理?為了因應類似的情形，美國各家醫院都是訓練一群「急症外科醫師」應戰。

而北醫附醫也早在多年前就設立急症外科，盼能解決住院醫師納勞基法的問題。陳瑞杰表示，根據美國外科醫學會統計，急診處理的外科手術，占醫院內所有外科手術的14％，但在急診處理的手術，卻是問題最多，死亡率、醫療糾紛等占56％，主要是患者病因不明，加上病症來得又快又急。

陳瑞杰表示，院內目前已有6位一般外科主治醫師，特別在急診處理重症患者，只要是非擇期性的手術都由這些醫師處理，而這群醫師囊括老中青三代，將經驗傳承，體力分配。

Dr. Maier也對台灣人提一個見解，他說，無論哪一國的外科醫師在臨床上都是很直覺式地想衝、想救人，可是常常忽略：病人面對疾病時，是否有繼續活下來的意願？

他表示，現今，外科應思考緩和醫療，這並非是放棄治療，而是以積極的態度提出對患者最好的方法，不是看到疾病就直接開刀，用盡力氣拯救生命。

他也提到，特別是老年人，當手術會出現較多的併發症且後續副作用可能影響生活品質時，例如手術成功，但患者可能長期臥床，醫師就要清楚告知，讓患者及家屬選擇他們的未來。

美國外科醫學會理事長Ronald Maier（左）上周應邀來台北醫學大學附設醫院...
美國外科醫學會理事長Ronald Maier（左）上周應邀來台北醫學大學附設醫院演講，與北醫附醫院長陳瑞杰（右）討論台灣外科發展。圖／台北醫學大學附設醫院提供
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