台北熱到32.4度 創19年來春分最高溫

2019-03-21 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天是24節氣的「春分」，台北高溫持續飆升，下午12時50分已達到32.4度，不排除會更高溫。中央氣象局表示，這是今年以來台北站最高溫，也是2000年以來，台北站在春分的最高溫紀錄。至於今年以來全台最高溫是在2月19日台東大武達到33.9度，台北今天還未突破。

截至下午1時10分，全台最高溫在高雄市月眉34.2度，屏東縣高雄農改33.8度、雲林縣古坑33.6度、台南市玉井33.4度、屏東縣春日33.1度。氣象局分析，台北市高溫是受到沉降效應影響，預估還有更高溫出現的機會。

氣象局表示，今天各地大多是晴到多雲天氣，只有午後山區雲量增加，偶有局部零星陣雨。由於盛行風向轉為西南風，各地高溫約29至32度，早晚仍有涼意，各地低溫約18至21度，日夜溫差大。

不過，明天鋒面通過、水氣增多，中部以北、東半部地區將轉為短暫陣雨天氣，北部、東北部天氣轉涼，高溫比今天下降7至8度，其他地區也有2至4度降幅，北部、東北部有如乍暖還寒，民眾要適時添加衣物。