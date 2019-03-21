高雄車站新地貼太母湯 網轟台鐵美學「就是要醜」

2019-03-21 17:06 聯合新聞網 綜合報導



高雄火車站「最新地貼設計」在網路上掀起熱烈討論，網友抨擊「立意良善，美學不行」。圖擷自高雄點臉書粉專 分享 facebook

高雄鐵路地下化後，新車站多項設計亮點話題不斷，除了車站天棚宛如雲朵的橢圓形燈，引起不少民眾反感；為營造年節氣氛，今年初在大廳高掛「恭賀新禧」四個大字才又引發數千網友反彈。沒想到，近日又因「最新地貼設計」，再度遭民眾怒譙「台鐵美學不意外」。據悉，台鐵局長張政源近期將成立「台鐵美學設計諮詢審議小組」，廣邀台灣設計界產學專家共商，加強台鐵的美學素養及設計品質，引領車站走向嶄新現代化。

臉書粉專高雄點 Kaohsiung.於20日PO出「台鐵最新力作」，只見高雄火車站地板上貼滿色彩繽紛的地貼，上方標示不同指標路線，包含往高雄捷運、購票處、寄物櫃、出站電（扶）梯、便利超商等。此文一出隨即掀起熱議，有網友看了砲火猛烈，直轟「是沒預算請設計師嗎？可以不要再度破壞國際設計水準的車站建築好嗎」、「我還以為是垃圾掉在地上」、「這配色是哪個孩子的水彩調色盤打翻了？」。

不過也有民眾在底下留言「很棒，接下來就是用LED燈框起來，還會變色跟閃爍模式，反正不醜就是不行」、「用意良善，可惜缺了美感」、「支援英文版比較好」，還有網友專業剖析「很多人以為顏色鮮豔、豐富多彩才是活潑熱情的表現，但是配色、字體、貼法也有協調與不協調之分。這樣的指標我覺得整個幼稚化，一點也不得體大器」。

針對台鐵美學不斷爆發爭議，局長張政源12日在臉書上透露，為了提升美學素養和設計品質，11日特別率同相關主管到台中花卉博覽會取經。他提及，「改變」必須跳脫傳統行政體系的框架思維，是相當嚴峻，也是不得不面對的挑戰。未來台鐵將成立「美學設計諮詢審議小組」，不論在新車採購、舊車改造、車站改建、車站整建、路缐改善，甚至企業形象設計及員工制服等，廣納設計界產學專家協助台鐵把關，並注入美學思考設計。