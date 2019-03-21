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最後一哩路自己決定！醫院志工諮詢預立醫療照護

2019-03-21 12:52聯合報 記者趙容萱╱即時報導

74歲唐姓榮民與妻子長期在醫院急診部、護理之家擔任志工，看到患者經歷很多無效醫療、沒有尊嚴走完人生最後一哩路，加上他的父母癌逝，經歷插管、久病等苦楚，對患者與家人都是折磨，因此今年初「病人自主權利法」上路，夫妻倆不但與子女討論，今天連袂到台中榮總，諮詢如何簽署預立醫療決定，希望能為自己規劃人生最後一哩路。

「病人自主權利法」從今年1月6日施行以來，台中市有14家醫院提供「預立醫療照護諮商」服務，吸引民眾接受預立醫療照護諮商（ACP），並簽署預立醫療決定（AD），其中不乏兄弟、姊妹或夫妻結伴簽署。

台中榮總家庭醫學部醫師李隆軍說，台中榮總開設預立照護諮商門診，由醫師、護理師、社工師或諮商心理師提供諮商。預立醫療照護諮商是在自己意識清楚，可表達的狀態下，至預立醫療照護諮商機構討論，在人生最後一哩路可以當初選擇的醫療照護進行。

李隆軍觀察，最近有些民眾因家人長期臥床，了解在疾病末期時病人的辛苦及照顧的壓力，因此希望能做預立醫療照護諮商，為自己的未來做決定，避免造成家人的困擾。例如一名陳太太因丈夫長期臥病在床 、另有家人意識不清住護理之家多年，讓她感慨很多，希望人生最後一哩路，不要增加孩子負擔、不要讓孩子為她在醫療決策為難，得知病人自主權利法上路後，希望來做預立醫療照護諮商。

74歲唐姓榮民（右起）與妻子今天連袂到台中榮總，諮詢如何簽署預立醫療決定，希望能...
74歲唐姓榮民（右起）與妻子今天連袂到台中榮總，諮詢如何簽署預立醫療決定，希望能為自己規劃人生最後一哩路。記者趙容萱／攝影
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74歲唐姓榮民（左二）與妻子（左三）今天連袂到台中榮總，諮詢如何簽署預立醫療決定...
74歲唐姓榮民（左二）與妻子（左三）今天連袂到台中榮總，諮詢如何簽署預立醫療決定，希望能為自己規劃人生最後一哩路。記者趙容萱／攝影
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台中榮總病人自主權患者
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