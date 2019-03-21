台東春遊優惠再加碼 住宿第二晚補助500元

2019-03-21 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



交通部觀光局推出4月1日起國內春季旅遊每人可享500元補助方案，台東縣觀光協會整合會員共同推出春遊期間續住一晚，不分年齡每晚都再加碼補助500元專案，幾乎台東縣所有知名的酒店、旅館、飯店、渡假村及民宿都熱烈參與，希望以實質的優惠與優質的旅宿環境，爭取國人春遊來台東。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，針對春遊補助，台東縣觀光協會推出從4月1日至5月31日期間在台東縣內同一旅宿業連續住二晚以上，不分年齡平日第一晚每間房享觀光局500元補助，第二晚以後（不限平假日）每晚都由業者加碼補助500元，可直接扣抵房價或享該旅宿飯店等值商品，住愈多晚補助愈多（依各業者官網公告為主）。

參加此專案的台東知名旅宿業者有鹿鳴溫泉酒店、娜路彎大酒店、凱旋星光酒店、富野溫泉休閒會館、高野大飯店、旅人驛站旅宿連鎖、泓泉溫泉渡假村、曙光渡假酒店、忘憂館景觀旅店、鐵道旅驛、如意行館、東台溫泉飯店、樂知旅店、米豆文旅、台東桂田喜來登酒店、知本金聯世紀酒店、THE GAYA渡假酒店、禾風新棧度假飯店、翠安儂風旅、朝陽假期飯店、蘋果旅店、安達露西亞民宿、沐泉旅宿、北緯二十二度旅宿、幸福旅行.舍、仲夏綠茵民宿。