影／外界批藥比糖便宜 健保署長：聽了很難過

2019-03-21 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



憂鬱症老藥「百憂解」因今年健保藥價被砍到每顆僅剩1.96元，日前宣布將於4月1日退出台灣市場。健保署署長李伯璋今強調，在健保總額制度之下，藥價調整是不得不的情況，面對外界屢屢以「吃的藥比糖果便宜」抨擊健保砍藥價，他說自己「聽了很難過」。

健保是自2013年開始採「藥品費用支出目標制」，每年依據藥價市場調查結果進行藥價調整，今年最新一波，4月1日起將調降7470項藥品價格，估計可減少健保整體藥費支出58.3億元。禮來藥廠的「百憂解」以不敷成本為由，前天宣布退出台灣市場。默沙東藥廠用於預防感染症的後線抗生素「泰寧」注射劑昨也一度傳出要退出台灣市場，但默沙東藥廠事後澄清，沒有要退出健保、也沒有要退出台灣市場，仍會提供合約醫療院所。但已經讓今年的藥價調整再掀「砍藥價」是否迫原廠藥撤離台灣的爭議。

「有些藥品削價競爭是現實，存在藥價差不小，讓醫院賺走也不好！」出身醫界的李伯璋說，過去在醫界也對藥價調整有頗有微詞，但到健保署任職後，才知道在健保總額制度的架構下，「藥價調整是不得不的情況」。健保給付的藥費，去年跟前年比就差了上百億，有些專利過期的藥品勢必得調整，市場上也有許多學名藥，降價是現實的過程，畢竟健保資源不能全花在給付藥費。

李伯璋強調，藥價是依公式在計算，每年都是依據藥價市場調查結果，針對藥品交易價格來進行藥價調整的，且同成分、同品質的藥品，不分原廠藥或是學名藥，就會調到一致的價格。因此，百憂解雖是原廠藥，但也有本土產的學名藥有76％的市占率，健保也必須顧及本土藥廠讓價格一致，才能讓本土藥廠在台生根。

此外，藥廠削價競爭是現實存在的問題，他舉降血壓藥為例，就有健保給付5元、外面卻賣1塊多的；而「泰寧」今年雖調整至332元，但外面平均售價在250元，對於議價能力強的醫院而言，存在藥價差，倘若健保調高價格，都讓醫院賺走也不好。