親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

車輛進斑馬線3公尺內不能有行人 北市58路口今起執法

國道一鼎金段連環撞 小車慘被夾聯結車中幾成廢鐵

民安5號演習颱風地震 日韓消防參與分享專業

2019-03-21 12:40中央社 新北21日電

新北市民安5號演習今天舉行，邀請東京都消防廳、神奈川安全防災局及韓國首爾市消防災難本部參與國際救災協調，分享專業工作經驗，以促進國際交流合作。

新北市府今天舉行全民防衛動員暨災害防救（民安5號）與防汛演習，動員2200人、各式車輛190輛、舟艇60艘及直升機4架次參與演習。內政部政務次長陳宗彥擔任行政院全民防衛動員準備業務會報指導官。

演習今天上午在市府辦理兵棋推演，腳本導入電子兵棋台及颱洪災情即時預警系統，提升臨場感。演習並模擬地震，造成新北市泰山地區與周邊五股、新莊等地危急情況，以及台鐵運輸出軌意外。

新北市副市長謝政達致詞表示，透過每年實地演練，除可強化應變能力，也展現平時訓練成果。今年有33個單位參加，讓中央、國軍、民間及市政府各單位，能更瞭解彼此救災能量及培養默契。

兵推項目包含民眾大規模疏散、災情查通報、人命搜救、維生管線維護、新聞發布、橋梁斷裂搶修、前進指揮所架設、與災情監控。

兵推動員新北市各高中、國中及國小師生，舉行地震避難疏散演練，也邀請全國10個縣市及國軍擴大支援演練，新北市7個區公所、600名民眾及大賣場，實際參與大規模疏散演練。

在實兵演練方面，在華江河濱公園及三重綜合體育場規劃28項演練科目，以驗證兵推各項救災議題，包括地下管線洩漏及毒化災搶救、直升機吊掛救援、收容安置及復原等。

本次演習運用災害告警系統發送「疏散避難警報」細胞廣播（CBS）、區域簡訊（LBS）、國家災害防救科技中心災害示警LINE訊息，讓民眾透過手機接收防災資訊。

演習直升機
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

台東春遊優惠再加碼 住宿第二晚補助500元

2019-03-21 12:49

糞便潛血篩檢異常3成不敢做大腸鏡 3年瘜肉恐變癌症

2019-03-21 12:31

紫斑蝶季昨天才宣布開跑 今天爆大量國三緊急封外車道

2019-03-21 12:15

我們的友善被國際認證！旅客票選全球友善國家 台灣排名第二

2019-03-21 12:13

又傳恐怖情人 身心科醫師：危險情人有6大特徵

2019-03-21 12:06

小七店員熱心助人過馬路暖哭網友 在地人揭：這家門市常看到

2019-03-21 12:00

國5蘇澳服務中心船型酷炫 蘇花改明年通車開放服務升級

2019-03-21 11:18

春分來了 中醫師教你分辦自我體質別吃錯

2019-03-21 10:50

藥妝年銷2000億元 含藥化妝品工廠5年後皆要有GMP

2019-03-21 10:47

最後一哩路自己決定！醫院志工諮詢預立醫療照護

2019-03-21 12:52

影／外界批藥比糖便宜 健保署長：聽了很難過

2019-03-21 12:46

某衛生所主任疑似濫開管制藥賺獎金，精神醫學會說話了

2019-03-21 12:06

健康存摺就醫紀錄 健保署授權App業者串連使用

2019-03-21 12:05

品牌露出更全面：紅點大獎尋找「年度最佳品牌」

2019-03-21 11:34

大腸癌宛如無聲殺手 醫師籲定期篩檢當個「腸」勝軍

2019-03-21 11:28

局部運動瘦肚、除蝴蝶袖？ 國健署說不可行

2019-03-21 11:17

好天氣剩一天 吳德榮：週末北部低溫探13度

2019-03-21 11:07

加強清明連假疏運 高鐵再加開6班次列車

2019-03-21 10:47

北部位於下風處 空氣品質達橘色提醒等級

2019-03-21 10:44

8旬農婦從未用過健保卡 搬重物造成脊椎骨折駝背

2019-03-21 10:12

彭啟明：汙染物北漂雙北空氣差 明起大降溫轉雨

2019-03-21 07:45

吳德榮：今天還是熱得像夏天 明天中部以北氣溫驟降

2019-03-21 07:30

酒後代駕契約須揭露費率 最快年底上路

2019-03-21 01:22

新聞眼／兩部會隔空交火急卸責 怎接地氣？

2019-03-21 01:16

釣友陳情 宜縣：再開放四漁港

2019-03-21 01:15

釣友陳情奏效 「開放50合法區」

2019-03-21 01:15

春節無人申請…客運鬆綁7休1擬廢止

2019-03-21 01:13

健保署：不會讓藥廠賠本賣藥

2019-03-21 01:00

新聞分析╱當救命藥價不如一顆糖

2019-03-21 00:56

又一樁健保砍價效應？「泰寧」下月起只供合約院所

2019-03-21 00:54

健康你我他／老友組團赴日賞櫻 美景讓人心情好

2019-03-20 23:16

孩子腳跟痛 可能是骨骺炎

2019-03-20 23:13

遲緩兒早療 可追上同齡孩童

2019-03-20 23:07

別亂貼！低周波治療器貼頸 低血壓送醫

2019-03-20 23:03

健康主題館／三周沒排便灌腸…宿便像臭石頭

2019-03-20 22:59

醫病新知／川崎氏症易忽略 醫師警覺救5歲童

2019-03-20 22:36

轉彎？ 默沙東聲明：持續供應泰寧給合作醫院

2019-03-20 20:47

小七「雞蛋沙拉」睽違十年重新上架！竟是區域限定？

2019-03-20 20:00

酒後代駕納管！ 費率、保險須揭露

2019-03-20 19:18
看更多

熱門文章

革蘭氏陰性菌最後一線用藥 泰寧4月起供貨至合約期滿

2019-03-20 15:05

車輛進斑馬線3公尺內不能有行人！北市58路口今起執法

2019-03-21 11:31

理科太太回應了！關於違反藥事法「我覺得非常的抱歉」

2019-03-20 15:22

蘇澳漁民捕獲大白鯊 長逾4公尺重達1170公斤

2019-03-20 21:19

圖解／日本賞櫻最佳地點、時間大公開

2019-03-20 11:55

「抖腳」除了惹怒韓國瑜 醫：可能跟某些疾病相關

2019-03-20 15:59

阿瘦皮鞋總裁熬過死劫 辦完生前告別式捐救護車

2019-03-20 16:53

今起到4月10日全國親善院所 孕婦、15歲以下看牙免掛號費

2019-03-20 16:03

中華郵政將採購800輛電動機車 電動三輪車迎戰落山風

2019-03-20 13:56

1小時完售100碗！「深夜和牛滷肉飯」開到板橋了？蘭笑軒急說明

2019-03-20 13:32

吳德榮：今天還是熱得像夏天 明天中部以北氣溫驟降

2019-03-21 07:30

最好的另一半不必「完美」　而是願意做好5件事，把妳放心中第一位

2019-03-21 00:56

影╱百憂解退出台灣市場 掀民眾對國產藥不信任危機

2019-03-20 15:54

理科太太戴MIKIMOTO好美？情趣指數零的老公說只有兩種動物會看亮亮的東西

2019-03-20 16:35

脫內衣給女模穿「貝嫂」辦秀很忙 老公還嫌棄她品味？

2019-03-20 19:44

好市多賣DARPHIN明星精華液療癒小粉紅，網友一次囤8組：這價格太驚人！

2019-03-21 01:06

特搜！3家美味冰淇淋聖代老店 不只是吃冰、吃的是懷舊童年回憶

2019-03-20 17:31

不敷成本爆原廠藥退場 健保署冤喊有給合理藥價差

2019-03-20 18:15

罷工醞釀中...長榮空服工會今見林佳龍 籲撤罷工預告期

2019-03-21 00:49

春節無人申請…客運鬆綁7休1擬廢止

2019-03-21 01:13

彭啟明：汙染物北漂雙北空氣差 明起大降溫轉雨

2019-03-21 07:45

每日星座運勢／處女靈感不斷的一天 適合開發財源

2019-03-21 00:00

一屍兩命！擱淺柯氏喙鯨解剖 有鯨魚寶寶來不及出生

2019-03-20 16:19

南投洋蔥炒蛋、北市壽喜燒 立委批營養午餐城鄉差距

2019-03-21 10:00

清明祭祖簡約小份量最夯！這兩款「掃墓供品」最熱賣 還有職業掃墓人

2019-03-20 15:24

影／澳洲車主沒關車門 後座多一名「不速之客」

2019-03-20 18:06

轉彎？ 默沙東聲明：持續供應泰寧給合作醫院

2019-03-20 20:47

日本半小時就賣光的OPERA唇膏春季限量色來了！台灣只有這裡買得到

2019-03-20 16:17

【照護心情】洪彩鑾／家有內賊？

2019-03-21 06:00

20歲就成年？ 英研究：還差得遠呢！

2019-03-20 16:46

又一樁健保砍價效應？「泰寧」下月起只供合約院所

2019-03-21 00:54

新聞眼／兩部會隔空交火急卸責 怎接地氣？

2019-03-21 01:16

【親子教養】藝萱／媽媽，我作弊了

2019-03-21 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／等待

2019-03-21 06:00

領犬員保護檢疫犬遭打頭！防檢局對緬甸旅客提告

2019-03-20 15:42

「一顆檸檬」回來了！第2杯半價 快來補充維生素C

2019-03-21 11:17

「微笑天使」江豚全球僅千隻 雲林連兩日發現擱淺海豚

2019-03-20 18:19

搶先日本上市！猿田彥隨行杯台灣限量必搶 還有「春日限定」拿鐵、花香磅蛋糕

2019-03-20 15:45

楊謹華自招婚後變成小女人 「尺寸不重要」感覺擺第一

2019-03-20 17:06

不是「生長痛」！ 孩子腳痛可能是骨骺炎

2019-03-20 13:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top