民安5號演習颱風地震 日韓消防參與分享專業

2019-03-21 12:40 中央社 新北21日電



新北市民安5號演習今天舉行，邀請東京都消防廳、神奈川安全防災局及韓國首爾市消防災難本部參與國際救災協調，分享專業工作經驗，以促進國際交流合作。

新北市府今天舉行全民防衛動員暨災害防救（民安5號）與防汛演習，動員2200人、各式車輛190輛、舟艇60艘及直升機4架次參與演習。內政部政務次長陳宗彥擔任行政院全民防衛動員準備業務會報指導官。

演習今天上午在市府辦理兵棋推演，腳本導入電子兵棋台及颱洪災情即時預警系統，提升臨場感。演習並模擬地震，造成新北市泰山地區與周邊五股、新莊等地危急情況，以及台鐵運輸出軌意外。

新北市副市長謝政達致詞表示，透過每年實地演練，除可強化應變能力，也展現平時訓練成果。今年有33個單位參加，讓中央、國軍、民間及市政府各單位，能更瞭解彼此救災能量及培養默契。

兵推項目包含民眾大規模疏散、災情查通報、人命搜救、維生管線維護、新聞發布、橋梁斷裂搶修、前進指揮所架設、與災情監控。

兵推動員新北市各高中、國中及國小師生，舉行地震避難疏散演練，也邀請全國10個縣市及國軍擴大支援演練，新北市7個區公所、600名民眾及大賣場，實際參與大規模疏散演練。

在實兵演練方面，在華江河濱公園及三重綜合體育場規劃28項演練科目，以驗證兵推各項救災議題，包括地下管線洩漏及毒化災搶救、直升機吊掛救援、收容安置及復原等。

本次演習運用災害告警系統發送「疏散避難警報」細胞廣播（CBS）、區域簡訊（LBS）、國家災害防救科技中心災害示警LINE訊息，讓民眾透過手機接收防災資訊。