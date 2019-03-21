糞便潛血篩檢異常3成不敢做大腸鏡 3年瘜肉恐變癌症

2019-03-21 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



癌篩檢發現的早期癌(0期及1期)可高達9成4，及時接受治療，早期癌5年存活率高達8成5。記者陳婕翎／攝影 分享 facebook 十大癌症中大腸癌蟬聯首位11年，每年約1萬5000人罹癌，5700人因此死亡。每年雖有120萬人透過糞便潛血篩檢，但有3成多民眾看到篩檢結果異常逃避後續確診，甚至一再做篩檢直到結果正常，就以為身體依然健康。醫師警告，從大腸瘜肉變成大腸癌只需要三年，篩檢後的確診非常重要。

據國健署癌症篩檢資料庫，糞便潛血篩檢結果陽性異常民眾做後續確診，60%是癌前病變及癌症、25%為痔瘡、15%為潰瘍出血。其中，接受大腸鏡確診與腸癌有關的民眾，93％有大腸惡性瘜肉、7％是大腸癌。台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家表示，提早找發現瘜肉並切除，就可排除大腸癌風險，「甚至不用算五年存活率，因為患者100％能繼續活下去。」

李宜家一再強調，糞便潛血篩檢很重要，三個月內完成後續確診同樣非常重要。潛血陽性患者中，2人就1人有瘜肉，22人中1人已是大腸癌。但他在臨床上，卻發現民眾對大腸鏡確診態度消極，「有人甚至寧願再做11次篩檢，就是要做到結果呈陰性。」一拖是兩年，這段期間大息肉已變成大腸癌，大腸癌也可能隨淋巴移轉至肝、肺，就必須開始計算五年存活率。

李宜家引用數據凸顯潛血陽性即早確診重要性，他說，大腸鏡確診時間拖延6至12個月，罹患大腸癌患者增加3成；反之，潛血篩檢報告出爐三個月內接受大腸鏡確診者，可有效降低60% 十年後大腸癌死亡的風險。「臨床上發現，民眾遲遲不來確診的主要原因是恐懼大腸鏡的不適感，其實隨醫療技術進步，麻醉後就可大幅改善大腸鏡異物感。」

今年56歲的張先生，從50歲可免費做糞便潛血檢查後，定期每兩年做一次篩檢，前兩次都沒事，直到今年做第三次居然發現是陽性，「看到結果當下真的是『驚死』（台語的嚇死）。」但他一開始也非常排斥大腸鏡，所幸在醫院服務的弟弟催促他。張先生直言大腸鏡確實不會痛，但下腹還是有點脹，不過醫師都會陪著聊天，看螢幕分析，甚至笑說「你的大腸好漂亮」，很快就適應。