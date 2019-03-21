親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

車輛進斑馬線3公尺內不能有行人 北市58路口今起執法

國道一鼎金段連環撞 小車慘被夾聯結車中幾成廢鐵

又傳恐怖情人 身心科醫師：危險情人有6大特徵

2019-03-21 12:06聯合報 記者魯永明╱即時報導

又傳恐怖情人情殺案!嘉義縣陳姓女子懷疑陳姓男友劈腿，要求分手，昨晚雙方爆發爭執，憤而持預藏水果刀，刺傷陳男左臉及頸部。擁有中正大學犯罪防治研究所碩士的嘉義市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀，提供認識「危險情人」六大特徵，他說，了解危險情人可避免掉入可怕網羅。

危險情人特徵：「緊迫釘人」：不論任何行蹤都要報備，經常無合理性限制與其他朋友聚會，沒有個人自由與空間，一定要能掌握你所有行動。「斥責別人」：認為你想法都是幼稚可笑，習慣反駁糾正、責罵你的言論，認為自己才是對的。

「態度輕蔑」：看不起你家庭、出身、學經歷、工作、同學、朋友，認為你與他/她身邊的人全都一無是處，甚至認為我會和你在一起是你修來福分，應該珍惜。「過分干預」：要求你要以他/她的意見為主。

「漠視感受」：例如你生日想要浪漫一下，對方便說浪漫太花錢不好，情人想要兩人一起出去走走，就以功課或工作太忙為由推托。「言語暴力」：交談時言語習慣夾雜髒話或羞辱字眼，習慣施加言語暴力迫使你屈服，特別是兩人意見不同時。

李連冀說，深入交往前宜先做一般朋友，多觀察了解這個人個性，對網路認識，碰面機會不多者，更要特別謹慎，這不是老調牙論調，是避免更大傷害，如果身陷危險關係，請趕緊求助，與危險情人分手有特殊技巧，不要直接與對方硬碰硬，以免火上加油，需要花點時間慢慢疏遠，避免激怒對方蒙受攻擊；若因為過度受驚影響日常生活，可藉心理治療平復情緒，改善自責及內疚感覺

李醫師指出，過去發生台大畢業高材生殺死想分手女友；台大潑酸案造成一死三傷慘劇，讓大家看到即使被害人成績優異或具社會歷練，都有可能誤陷危險。

陳男被刺傷後跑到檳榔攤求救。記者卜敏正／翻攝
陳男被刺傷後跑到檳榔攤求救。記者卜敏正／翻攝
分享

台大醫師
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

車輛進斑馬線3公尺內不能有行人！北市58路口今起執法

2019-03-21 11:31

台東春遊優惠再加碼 住宿第二晚補助500元

2019-03-21 12:49

糞便潛血篩檢異常3成不敢做大腸鏡 3年瘜肉恐變癌症

2019-03-21 12:31

紫斑蝶季昨天才宣布開跑 今天爆大量國三緊急封外車道

2019-03-21 12:15

我們的友善被國際認證！旅客票選全球友善國家 台灣排名第二

2019-03-21 12:13

小七店員熱心助人過馬路暖哭網友 在地人揭：這家門市常看到

2019-03-21 12:00

國5蘇澳服務中心船型酷炫 蘇花改明年通車開放服務升級

2019-03-21 11:18

春分來了 中醫師教你分辦自我體質別吃錯

2019-03-21 10:50

藥妝年銷2000億元 含藥化妝品工廠5年後皆要有GMP

2019-03-21 10:47

最後一哩路自己決定！醫院志工諮詢預立醫療照護

2019-03-21 12:52

影／外界批藥比糖便宜 健保署長：聽了很難過

2019-03-21 12:46

某衛生所主任疑似濫開管制藥賺獎金，精神醫學會說話了

2019-03-21 12:06

健康存摺就醫紀錄 健保署授權App業者串連使用

2019-03-21 12:05

品牌露出更全面：紅點大獎尋找「年度最佳品牌」

2019-03-21 11:34

大腸癌宛如無聲殺手 醫師籲定期篩檢當個「腸」勝軍

2019-03-21 11:28

局部運動瘦肚、除蝴蝶袖？ 國健署說不可行

2019-03-21 11:17

好天氣剩一天 吳德榮：週末北部低溫探13度

2019-03-21 11:07

加強清明連假疏運 高鐵再加開6班次列車

2019-03-21 10:47

北部位於下風處 空氣品質達橘色提醒等級

2019-03-21 10:44

8旬農婦從未用過健保卡 搬重物造成脊椎骨折駝背

2019-03-21 10:12

彭啟明：汙染物北漂雙北空氣差 明起大降溫轉雨

2019-03-21 07:45

吳德榮：今天還是熱得像夏天 明天中部以北氣溫驟降

2019-03-21 07:30

酒後代駕契約須揭露費率 最快年底上路

2019-03-21 01:22

新聞眼／兩部會隔空交火急卸責 怎接地氣？

2019-03-21 01:16

釣友陳情 宜縣：再開放四漁港

2019-03-21 01:15

釣友陳情奏效 「開放50合法區」

2019-03-21 01:15

春節無人申請…客運鬆綁7休1擬廢止

2019-03-21 01:13

健保署：不會讓藥廠賠本賣藥

2019-03-21 01:00

新聞分析╱當救命藥價不如一顆糖

2019-03-21 00:56

又一樁健保砍價效應？「泰寧」下月起只供合約院所

2019-03-21 00:54

健康你我他／老友組團赴日賞櫻 美景讓人心情好

2019-03-20 23:16

孩子腳跟痛 可能是骨骺炎

2019-03-20 23:13

遲緩兒早療 可追上同齡孩童

2019-03-20 23:07

別亂貼！低周波治療器貼頸 低血壓送醫

2019-03-20 23:03

健康主題館／三周沒排便灌腸…宿便像臭石頭

2019-03-20 22:59

醫病新知／川崎氏症易忽略 醫師警覺救5歲童

2019-03-20 22:36

轉彎？ 默沙東聲明：持續供應泰寧給合作醫院

2019-03-20 20:47

小七「雞蛋沙拉」睽違十年重新上架！竟是區域限定？

2019-03-20 20:00

酒後代駕納管！ 費率、保險須揭露

2019-03-20 19:18
看更多

熱門文章

革蘭氏陰性菌最後一線用藥 泰寧4月起供貨至合約期滿

2019-03-20 15:05

車輛進斑馬線3公尺內不能有行人！北市58路口今起執法

2019-03-21 11:31

理科太太回應了！關於違反藥事法「我覺得非常的抱歉」

2019-03-20 15:22

蘇澳漁民捕獲大白鯊 長逾4公尺重達1170公斤

2019-03-20 21:19

圖解／日本賞櫻最佳地點、時間大公開

2019-03-20 11:55

「抖腳」除了惹怒韓國瑜 醫：可能跟某些疾病相關

2019-03-20 15:59

阿瘦皮鞋總裁熬過死劫 辦完生前告別式捐救護車

2019-03-20 16:53

今起到4月10日全國親善院所 孕婦、15歲以下看牙免掛號費

2019-03-20 16:03

中華郵政將採購800輛電動機車 電動三輪車迎戰落山風

2019-03-20 13:56

1小時完售100碗！「深夜和牛滷肉飯」開到板橋了？蘭笑軒急說明

2019-03-20 13:32

吳德榮：今天還是熱得像夏天 明天中部以北氣溫驟降

2019-03-21 07:30

最好的另一半不必「完美」　而是願意做好5件事，把妳放心中第一位

2019-03-21 00:56

影╱百憂解退出台灣市場 掀民眾對國產藥不信任危機

2019-03-20 15:54

理科太太戴MIKIMOTO好美？情趣指數零的老公說只有兩種動物會看亮亮的東西

2019-03-20 16:35

脫內衣給女模穿「貝嫂」辦秀很忙 老公還嫌棄她品味？

2019-03-20 19:44

好市多賣DARPHIN明星精華液療癒小粉紅，網友一次囤8組：這價格太驚人！

2019-03-21 01:06

特搜！3家美味冰淇淋聖代老店 不只是吃冰、吃的是懷舊童年回憶

2019-03-20 17:31

不敷成本爆原廠藥退場 健保署冤喊有給合理藥價差

2019-03-20 18:15

罷工醞釀中...長榮空服工會今見林佳龍 籲撤罷工預告期

2019-03-21 00:49

春節無人申請…客運鬆綁7休1擬廢止

2019-03-21 01:13

彭啟明：汙染物北漂雙北空氣差 明起大降溫轉雨

2019-03-21 07:45

每日星座運勢／處女靈感不斷的一天 適合開發財源

2019-03-21 00:00

一屍兩命！擱淺柯氏喙鯨解剖 有鯨魚寶寶來不及出生

2019-03-20 16:19

南投洋蔥炒蛋、北市壽喜燒 立委批營養午餐城鄉差距

2019-03-21 10:00

清明祭祖簡約小份量最夯！這兩款「掃墓供品」最熱賣 還有職業掃墓人

2019-03-20 15:24

影／澳洲車主沒關車門 後座多一名「不速之客」

2019-03-20 18:06

轉彎？ 默沙東聲明：持續供應泰寧給合作醫院

2019-03-20 20:47

日本半小時就賣光的OPERA唇膏春季限量色來了！台灣只有這裡買得到

2019-03-20 16:17

【照護心情】洪彩鑾／家有內賊？

2019-03-21 06:00

20歲就成年？ 英研究：還差得遠呢！

2019-03-20 16:46

又一樁健保砍價效應？「泰寧」下月起只供合約院所

2019-03-21 00:54

新聞眼／兩部會隔空交火急卸責 怎接地氣？

2019-03-21 01:16

【親子教養】藝萱／媽媽，我作弊了

2019-03-21 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／等待

2019-03-21 06:00

領犬員保護檢疫犬遭打頭！防檢局對緬甸旅客提告

2019-03-20 15:42

「一顆檸檬」回來了！第2杯半價 快來補充維生素C

2019-03-21 11:17

「微笑天使」江豚全球僅千隻 雲林連兩日發現擱淺海豚

2019-03-20 18:19

搶先日本上市！猿田彥隨行杯台灣限量必搶 還有「春日限定」拿鐵、花香磅蛋糕

2019-03-20 15:45

楊謹華自招婚後變成小女人 「尺寸不重要」感覺擺第一

2019-03-20 17:06

不是「生長痛」！ 孩子腳痛可能是骨骺炎

2019-03-20 13:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top