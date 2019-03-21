健康存摺就醫紀錄 健保署授權App業者串連使用

2019-03-21 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



健保署推出可供查詢過去3年就醫紀錄、手術、用藥、檢驗檢查等資料的「健康存摺」，迄今登錄人數已達107萬人。健保署今宣布開放「軟體開發套件」（SDK）功能，將與三家廠商合作，未來在民眾同意之下，可將資料庫與各大醫院、各醫療資訊健康管理產業的App連結，以提供線上健康諮詢或監控等新服務，也能提供企業照護員工的健康服務。

健保署「健康存摺」從103年正式上線，由於方便民眾查詢近3年相關就醫資料，是國內少數熱門使用的官方App，至今年2月底登錄人數已達107萬人，使用人次達1080萬次。

不過，具有個人就醫用藥隱私的健康存摺，若授權給第三方，是否會有資安疑慮以及個資外洩等問題？另外若企業在聘僱員工時要求提供相關健康資訊，是否可能出現就業歧視的疑慮？對此，健保署表示，資料並未直接交給第三方，而是由業者提出申請，經健保署審核通過後，並在民眾依自身意願同意之下，民眾也可以自行勾選要授權提供哪些健康資訊，才可彼此串聯，提供健康加值服務。

外界關心資安問題，健保署署長李伯璋強調，健康存摺在「2019智慧城市創新應用獎」競賽中獲得政府智慧治理組優勝的殊榮，而資安更是相關醫療資訊健康管理產業的命脈所在，都有一定保障。