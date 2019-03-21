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車輛進斑馬線3公尺內不能有行人！北市58路口今起執法

2019-03-21 11:31聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市斑馬線行人死亡車禍頻傳，北市府今宣布將加強58處路口「不禮讓行人」執法，只要...
北市斑馬線行人死亡車禍頻傳，北市府今宣布將加強58處路口「不禮讓行人」執法，只要車輛進入斑馬線時，車體前端左右各三公尺範圍內已有行人就算違規。記者翁浩然／攝影
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北市斑馬線車禍死亡人數近年有增加趨勢，今年轉彎車撞死行人事故也頻傳，北市交通局與警察局今天因此宣布將加強58處路口「不禮讓行人」執法，違規將開罰1200到3600元；此外，交通局也表示，9月底北市公車將全面加裝轉彎雷達警示設備或行車視野輔助設備。

去年北市斑馬線上發生777件車禍，造成14死及928傷，而今年1到3月也已發生4起轉彎車撞死行人事故，其中2件還是公車肇事。

交通警察大隊表示，為加強車輛駕駛行經斑馬線應禮讓行人優先通過、隨時注意視野死角等正確觀念，北市警方今天起將針對車輛違規不禮讓行人的易肇事路口加強「車輛不禮讓行人」違規取締，只要車輛進入斑馬線時，車體前端左右各三公尺範圍內已有行人就違規。

加強執法路口包含承德路長安西路口、和平西路康定路口、民權東路林森北路口、信義路建國南路口、忠孝西路重慶南路口、南海路羅斯福路口、民生東路敦化北路口、吳興街基隆路口、中正路延平北路口、文林北路自強街口、木柵路辛亥路口、萬芳路興隆路口、忠孝東路興中路口、成功路星雲街口等58處，由14個警分局分別加強取締。

警方表示，取締將以「攔停」為主，一方面也教育駕駛人，不禮讓行人已違規，全程也會有錄影，若來不及攔停車輛或攔停有危險或困難，就改用錄影舉發。

針對公車近來轉彎事故也頻傳，交通局則表示，已要求北市府所管轄的15家公車業者於1個月內完成全數駕駛員交通安全、禮讓行人教育訓練，也要求公車每月檢查轉彎蜂鳴器是否堪用以提醒行人，另也要求業者9月底前全面加裝公車轉彎雷達警示設備或行車視野輔助設備。

交通局也說，北市現有212處號誌路口設有行人專用時相、119處行人早開時相及511處行人早關時相，為加強行人友善通行環境，每年將檢討增設5處行人專用時相路口、10處行人早開及早關時相路口；如日前重慶北路忠孝西路口發生公車事故，現行人號誌已調整為早開，讓行人先走上斑馬線，也讓轉彎車輛駕駛較容易注意到行人。

北市府今宣布將加強58處路口「不禮讓行人」執法，只要車輛進入斑馬線時，車體前端左...
北市府今宣布將加強58處路口「不禮讓行人」執法，只要車輛進入斑馬線時，車體前端左右各三公尺範圍內已有行人就算違規。圖／交通局提供
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北市公車警察
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