大腸癌宛如無聲殺手 醫師籲定期篩檢當個「腸」勝軍

2019-03-21 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



大腸癌已連續11年成為國人10大癌症之首，國民健康署最新癌症登記資料統計，大腸癌發生人數從民國95年開始攀升，從每10萬人有37.4人；到民國105年每10萬人有41.3人，每年約1萬5000人罹患大腸癌。胃腸肝膽科醫師呼籲，參與篩檢，及時確診，早期治療是降低大腸癌威脅的妙方。

國健署署長王英偉表示，國人大腸癌發生率相當高，國健署自民國99年全面推動大腸癌篩檢，提供50至74歲的民眾每兩年一次免費糞便潛血檢查，推動近10年來，大腸癌發生率自104年起已連續兩年下降外，透過篩檢發現的早期癌(0期及1期)高達九成四；若及時接受治療，早期癌5年存活率可高達八成五。

今年58歲的張先生今現身說法，他說早年事業還在高峰，後覺得身體有點異狀，50歲時開始做糞便潛血檢查。前兩次沒事，在第三次時報告呈現陽性，讓他當時很忐忑。原本排斥進一步做大腸鏡，後在醫院服務的弟弟勸勉下，排隊三個月後做了大腸鏡，所幸檢查後無異狀，讓他鬆了一口氣。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，過往幾年有很多名人，如豬哥亮、楊德昌等，皆因大腸癌而離世；據研究資料分析，若能早期做糞便篩檢，能有效降低大腸癌死亡風險。林莉茹說，自推動每兩年一次50至74歲免費大腸癌糞便篩檢以來，每年有六成八的民眾，約120萬人受檢，大腸癌發生率也有下降趨勢，不過仍有三成的符合民眾未檢查，為未來努力目標。

台大胃腸肝膽科主治醫師李宜家表示，許多民眾誤以為腸胃道沒有不適，就不用檢查，但大腸癌初期多無徵兆，是無聲殺手，所以須注意危險因子；若以症狀來說，若發現突然變瘦、大便流血時，病情就已相對複雜，可能得靠化療等手術方式，也讓患者生活品質變差。因此若能篩檢早期發現癌前病變，即大腸瘜肉，用內視鏡就可切掉，也讓患者生活恢復常態。

李宜家說，大腸癌患者有幾個通病，如少運動、不健康飲食，且九成以上年紀大於50歲，或個人有其他腸胃道疾病外，基因與家族史也是因子之一。而據研究統計，50至74歲是大腸癌的高峰，糞便潛血檢查結果為陽性者，每兩人就有一人有大腸瘜肉，且每22人就有一人為大腸癌，因此透過糞便潛血檢查已成為世界各國方向。