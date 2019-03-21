國5蘇澳服務中心船型酷炫 蘇花改明年通車開放服務升級

2019-03-21 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



立委陳歐珀指出，服務中心設計外觀是大船入港，酷又炫，要求如期完工，動線妥善規劃與方便，協助縣政府與蘇澳鎮公所，在服務區設農漁產品展售中心。圖／高速公路局第一新建工程處提供 分享 facebook 蘇花改將在明年、農曆過年前通車，配合通車，國道五號的蘇澳服務區第一期工程去年2月1日先啟用，第二期工程也將在通車前完成啟用。

立委陳歐珀今天了解施工進度，高速公路局第一新建工程處表示，蘇澳服務區第二期工程主要是服務中心新建大樓，地下一層，地上三層及屋突，設有地下停車場、超商區、烹調區、用餐區、休憩區、工務辦公室等，東側廁所有男女廁、無障礙兼親子廁所4間、性別友善廁所4間。

工程經費3億9978萬3千元，預計明年2月9日完工，今年11月11日就可把服務中心、二層販賣區交廠商進場裝修。

除服務中心外，同時還斥資5701萬7千元，設置周邊環場道路245公尺，小型停車場307席及排水景觀等，預計今年7月14日完工。第二期工程外，第三期工程將再建置加油站。

陳歐珀指出，服務中心設計外觀是大船入港，酷又炫，除休憩等服務功能，未來可成為帶動觀光與產業，成為金雞母，要求如期完工，動線妥善規劃與方便，協助縣政府與蘇澳鎮公所，在服務區設農漁產品展售中心。

蘇澳服務區第一期工程目前設有公廁、停車場、小型簡易賣場，提供用路人中途休息站因位在蘇澳交流道附近，不論是開車南下到花蓮，或由花蓮要北上回台北，都可選擇在此休憩一下，上個洗手間，補給點食物或水，休息了再上，方便多了。