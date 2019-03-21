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我們的友善被國際認證！旅客票選全球友善國家 台灣排名第二

2019-03-21 12:13聯合新聞網 文章提供／遠見

多人都喜歡旅遊，熱愛以親身體驗的方式探究這個世界，見識各地不同的人文特質與自然風情，並藉由旅行的過程，紓壓、放鬆、找尋快樂，或發現自己生活真義。

每到一個目的地，當地人的笑容與熱情，往往都是勾勒美好旅行篇章的重要元素。但你知道，哪些地方對遊客最歡迎嗎？市調機構《Expat Insider》依據旅客反映、國情意識與治安現況等因素，統計出全球10個對旅客最友善的國家，而台灣的好更被國際認證！

10、加拿大（Canada）

圖片提供／遠見
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受全球移民人士積極歡迎的加拿大，本身就是個多元、包容的社會，由於人種多、生活文化各異其趣，人民普遍能尊重且擁抱不同的聲音。根據82％的受訪者表示，加拿大是友好的地方之一，加上思想開放、寬容、仁慈，相比鄰近的美國，加拿大的友善更令人嚮往。

9、越南（Vietnam）

圖片提供／遠見
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風光明媚的越南，當地人士對外國人抱持非常友善且尊重的態度，在當地工作的外商受訪者提到，「在這個地方比其它許多國家壓力還要小，因為人們會自然地微笑。」純樸的性格、開朗的特質，讓越南也頗受遊客歡迎。

8、哥倫比亞（Colombia）

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位於南美洲北部的大國哥倫比亞，也許你的印象會停留在影集《毒梟》（Narcos）中的販毒國度，但現今的哥倫比亞已經蛻變出截然不同的面貌。受訪者表示，「由於食物、天氣和當地的喜悅，他們在當地感到更快樂。」有趣的是，如果想要交朋友，哥倫比亞真的是個很熱情的地方。

7、阿曼（Oman）

圖片提供／遠見
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位於阿拉伯半島上的阿曼，是個資源豐沛的石油大國，雖然實際上的產量不敵周遭鄰國，但豐富的經濟早已讓國家躋身先進國家的地步。由於開放外商投資、積極擁抱不同文化，在這旅遊往往能受到許多禮遇，讓人有受到尊重的感覺。

6、哥斯大黎加（Costa Rica）

圖片提供／遠見
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位於中美洲的哥斯大黎加，是美國人最愛的南方度假勝地之一，蔚藍的大海、璀璨的陽光，加上熱情的中美洲風貌，讓此地的旅遊業非常興盛，已成了國家最主要的經濟來源。

5、巴林（Bahrain）

圖片提供／遠見
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同樣位於阿拉伯半島的巴林，是該地最早期開始煉油的國家之一，國民產值極高、建設發達，人民的生活品質也都在水準之上。根據調查，該國被認為是最好的外派目的地之一，由於經濟發達、建設新穎，成了許多有錢人的度假天堂。

4、柬埔寨（Cambodia）

圖片提供／遠見
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以吳哥窟聞名全球的柬埔寨，是中南半島上重要的古文明國，幾乎每個外籍人士造訪當地都給予極高的評價，且遠遠高於全球標準。雖然該地生活條件並不優渥，但同時物價低、純樸的性格，也非常受到喜愛。

3、墨西哥（Mexico）

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墨西哥的熱情令人無庸置疑，近年更因《可可夜總會》（Coco）的爆紅，讓想要體驗墨西哥傳統節慶文化的觀光客更多了數倍。一直以來，墨西哥就是許多美國人出國的首選，而當地人更是熱情且友善，特別是以墨西哥卷餅招待賓客。對許多受訪的西方遊客來說，他們都認為很容易能融入當地文化，以最自在的心情過生活。

2、台灣（Taiwan）

圖／ingimage
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台灣人的友善相信絕對無庸置疑，親切的笑容、熱情的個性、尊重每一種不同的文化，是台灣最引人入勝的地方，近年更成了想學中文的外國人或出差外派的商旅人士，最主要優先首選的勝地。調查發現，在台灣使用英文普遍暢達、標示也都對外籍人士非常貼心，便利的生活方式和美食遍地的夜市文化，令外國人感到流連忘返。

1、葡萄牙（Portugal）

圖片提供／遠見
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唯一贏過台灣的國家，是今年躋身竄起的葡萄牙，它也將台灣去年全球友善冠軍的位置拉下。身為前10名中唯一一個歐洲國家，葡萄牙有著和其他歐洲人的高冷個性有著截然不同的特質──伊比利半島的南方氣質、浪漫的酒莊文化，讓當地人總是會十分積極地詢問旅客是否有需要幫助的需求，搭上風光明媚的氣候，遊客總是能感到賓至如歸。

（作者／魯皓平 本文出自2019.03.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

哥倫比亞葡萄牙墨西哥柬埔寨
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