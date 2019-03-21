春分來了 中醫師教你分辦自我體質別吃錯

2019-03-21 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



今天是24節氣中的「春分」。春分、夏至、秋分、冬至是四季關鍵的4大節氣，春分時節，太陽直射赤道，晝夜幾乎等長，於是有「春分秋分，日夜均分」的說法；此後北半球逐漸晝長夜短、日照增加，在農耕時期， 農民必須開始早起下田耕作。

太陽到達黃經0度時，就是春分的開始，春分是四季中晝夜等長、寒暖各半的時節。中醫師公會全聯會副秘書長彭溫雅指出，春分將晝夜一分為二，陰陽平衡，在外在環境平衡的狀況下，可以從一些徵兆看出個人體內是不是不平衡，體質偏熱或偏寒，都有相應的養生之道。

彭溫雅舉例，如果此時覺得口乾舌躁，容易躁熱，顯示體質偏熱，建議可多吃當季蔬菜，如菠菜、茼蒿、芹菜等；如果在許多人都想要把冬衣收起來的此時，仍覺得手腳冰冷，寒氣逼人，表示體質偏寒，此時建議多吃葱、薑、韭菜和韭黃、芹菜等。

台灣中醫美容醫學會、台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗指出，春分過後，代表春夏陽氣開始升發，養生重點在於養陽氣，最好早睡早起，不要做傷害陽氣的事，例如熬夜、生氣動怒等；此外，春天屬於養肝的季節，加上肝屬木，木頭燃燒生火，若沒有養好肝就容易上火。