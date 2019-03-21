藥妝年銷2000億元 含藥化妝品工廠5年後皆要有GMP

2019-03-21 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



為把關化妝品生產品質，去年三讀通過的「化妝品衛生安全管理法」要求化妝品工廠從現行「自願性」符合優良製造規範（GMP）改成「強制性」。近日規範標準出爐，衛福部食藥署預告訂定子法「化妝品優良製造準則」草案，預計針對不同種類化妝品分階段實施，113年起含藥化妝品須全面符合GMP，114年起納入嬰兒用與眼唇用化妝品，115年起納入所有一般化妝品。

我國藥妝零售業營業額持續成長，經濟部統計，年營業額超過2000億元，其中超過半數商品為化妝保養品，量大更須把關品質。衛福部食藥署風險管理組科長李思鈺說，過去在生產製造上，僅粗略要求要有哪些廠房硬體設施，並未要求設備的校正、清潔、倉儲條件、生產過程所有文件保存等有關品質管理的項目；過去有符合GPM認證的廠商也都是自願性進一步申請的。

「化妝品衛生安全管理法」今年5月2日上路後，未來將不分資本額、全面要求各類化妝品工廠須符合「化妝品優良製造準則」。預告草案的規範內容包括人員、廠房設施、設備、生產、成品、品管實驗室、不符規格產品處理、文件化等章節，若未達要求且限期未改正，最高可處500萬元罰鍰，情節重大者可處歇業或廢止營業登記等。

不過，考量到許多手工香皂生產者在家、在機構自製，其目的僅是慈善公益、並非營利，因此手工香皂業者並未在上述納管對象之列。