速食店員罹患媽媽手 醫：超音波導引施打類固醇有效

2019-03-21 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名33歲女性的在速食店工作，因處理食材和打包食物時反覆使用大拇指和手腕，回到家又得哄抱10個月的寶寶，漸漸感到右手腕腫脹，大拇指一動就痛，就醫確診為「肌腱滑膜囊炎（媽媽手）」，後來經醫師以超音波導引施打類固醇，並配合復健後，才大幅緩解症狀。

亞洲大學附屬醫院復健部醫師簡郁佩指出，肌腱滑膜囊炎專指大拇指近手腕側的伸拇短肌腱，和拇指外展長肌腱之肌腱滑膜發炎，好發於50幾歲的健康婦女，或生產過後的新手媽媽，因手腕不正確使力，和常需反覆性的手部動作而引起，會造成大拇指近手腕處疼痛腫脹、無法使力。若發生沾黏，會有緊繃感和拇指活動受限等情形。

她說，大拇指活動受限及疼痛，並非媽媽手的專利，有時容易和手腕關節炎、腕隧道症候群或頸部神經壓迫等疾病混淆。民眾可自我簡易測試，當握拳將拇指包在四指內，拳頭往小指方向偏移，若產生明顯疼痛，則可能罹患媽媽手，不過症狀仍需進一步評估，才能決定適合的治療方式。

至於手腕關節炎是因關節退化磨損，使拇指基部產生疼痛；腕隧道症候群是因正中神經通過手腕部位受到壓迫，使手指、掌部、甚至上臂處產生痠、麻、刺、痛神經壓迫症狀。頸部神經壓迫可能因退化性疾病或外傷造成，使肩頸和手臂手掌產生痠、麻、痛等症狀，進而出現拇指和手腕疼痛的症狀時。

簡郁佩說，媽媽手的治療方式除了立即休息外，也可透過局部熱敷、蠟療、電療、超音波、配戴護腕等方式促進血液循環，減輕疼痛和發炎反應，而王小姐先接受上述治療方式，卻沒有達到明顯效果，故選擇透過超音波導引下局部施打類固醇，一周內即獲明顯改善。