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立委批指家庭教育經費每人僅9元 茶葉蛋都買不起

2019-03-21 10:14聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

立法院教育及文化委員會今天審查家庭教育法部分條文修正草案。立委柯志恩說，最需要保護的0歲至6歲兒童，占受虐兒比率三成多，其中施虐者為父母或養父母的比率高達七成六至七成九，原因是「親職教育知識缺乏」。她指「同居人」虐童比率可能遭低估，親職教育卻無法加強這一塊。

柯志恩說，衛福部統計同居人為施虐者的比率2017年為3%，2018年前三季為3%，但學者的重大兒少虐待事件分析研究指父親或母親的同居人施虐比率占12.4%，政府數據顯然低估。目前親職教育無法涉及同居人，卻是最需要加強的一塊。

柯志恩說，家庭教育經費也很低，近3年都約2億元，僅占教育部總經費0.1％，「每個人分到的經費只有9元，連便利超商的茶葉蛋都買不起，政府真的重視家庭教育嗎？」

另外，部分縣市的家庭教育諮詢專線沒有夜間服務，僅10個縣市的家庭教育中心提供夜間及假日服務，部分中心還要負擔鄰近縣市的諮詢。夜間是人心最脆弱、最需要服務的時間，但太陽一下山專線就停止了，「錢要放在刀口上，家庭教育不僅人力不足、有城鄉差距，連家庭教育專線都在白天，如何協助？錢撒出去了，講座辦了，但真的能造成正向影響？」

教育部長潘文忠說，家庭教育的推動架構跟方向要先調整，現在很多家庭教育中心工作時間確實沒有聚焦，之前已經補充部分人力，未來在經費配置上也要真正給予協助。

立委柯志恩。記者吳姿賢／攝影
立委柯志恩。記者吳姿賢／攝影
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教育部潘文忠立法院
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