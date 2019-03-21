8旬農婦從未用過健保卡 搬重物造成脊椎骨折駝背

2019-03-21 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



83廖阿嬤（右）感謝吳宗憲醫師（左）。圖／大林慈濟醫院提供 分享 facebook 住在山區的83歲廖阿嬤從健保卡開辦20餘年來，從未使用過，但上個月在自家果園採收搬運柳丁時，不慎傷到腰椎，到鄰近診所看完醫生，只拿藥、打止痛針，症狀卻沒改善，反而還痠痛加劇、雙腳無力，子女擔心將母親轉往大林慈濟醫院，檢查出腰椎有壓迫性骨折，經由神經外科吳宗憲醫師開刀治療，讓阿嬤不再疼痛，也不再駝背。

廖阿嬤的女兒說，母親身體一向硬朗，原本到診所看診，醫生說只是單純的老年骨頭退化問題，母親吃藥又打針，仍痛到爬不起來，雙腳無力，痠痛到每天愁眉苦臉、淚流滿面，甚至跟子女交待好遺囑，以為將不久於人世。

吳宗憲表示，病人已呈現嚴重駝背情況，核磁共振檢查發現脊椎的前方部分，因外力及本身骨質疏鬆等因素而使得崩塌，導致脊椎變形及背痛，形成嚴重的壓迫性骨折，考量阿嬤年紀較大，傳統手術風險很高，所以建議家屬做脊椎骨折重建系統。

他說，藉由脊椎骨折重建系統的微創脊椎復位手術，植入醫療級「千斤頂」，將塌陷的椎體盡量矯正至原本椎體高度，再灌入適當量的骨水泥，使塌陷的椎體結構更穩固，達到疼痛快速改善及矯正駝背的目標。相較傳統單純灌骨水泥患者骨水泥滲漏情況少，矯正效果佳。