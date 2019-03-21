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彭啟明：汙染物北漂雙北空氣差 明起大降溫轉雨

2019-03-21 07:45聯合報 記者雷光涵╱即時報導

天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，目前鋒面雲系已經越過長江流域快速往南，預計周五凌晨，東北風就會抵達台灣北部，整個環境就開始大轉變，溫度將大幅下滑；此外，目前雙北不少地方都到達敏感族群不健康等級，零星的地區有機會接近到紅害的水準，預計傍晚才能夠緩和。

彭啟明在臉書說，過昨天在西半部的霾害，隨著下午風向逐漸轉為偏南風，空氣汙染物逐漸往北傳送，建議在北部的敏感族群漸少減少戶外劇烈活動，不過中南部許多地方空氣品質明顯轉好。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今天清晨西半部風速偏弱，較易累積汙染物；午後西南風增強，迎風面高屏、雲嘉南地區擴散條件佳，空氣品質將好轉；北部、竹苗空品區位在下風處，空氣品質易累積，為紅色警示等級，中部空品區為橘色提醒等級，雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為普通等級，宜蘭、花東空品區及澎湖為良好。

氣溫方面，彭啟明表示今天是近期最炎熱的一天，周五清晨應該就會感受到明顯變化差異。周六、日清晨低溫只剩15-16度，空曠地區可能降到14-15度，和今天的落差相當大。他說，這樣的溫差變化，對感冒、心血管疾病、關節炎的朋友一定會很有感，提醒您要提高警覺，準備冬裝。

彭啟明指出，這波鋒面變化最大的就是雨量，由於這波鋒面雲系目前相當扎實，對長江流域附近造成影響，當地已經由強對流天氣升級為黃色預警，福建浙江這一帶都有短時強降雨的天氣，時雨量有20-40毫米，局部有超過50毫米，不過由於鋒面雲系走得快，累積降雨可能不是很多，也不是很平均，但還是有零星局部的強對流現象發展，也可能有閃電落雷的現象發生。

他說，預期在台灣可能是中部以北雲量會較多，也有陣雨，留意局部對流發展，可能是這波的重點，雨勢和前幾波又不大相同。預期下周日下半天後，南風會增強，但中國南方有些對流雲系發展，可能東移，變化較大，近期台灣還是屬於南北風對峙的環境。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今天清晨西半部風速偏弱，較易累積汙染物，北部、...
根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今天清晨西半部風速偏弱，較易累積汙染物，北部、竹苗空品區位在下風處，空氣品質易累積，為紅色警示等級。本報資料照片
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彭啟明空氣品質
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