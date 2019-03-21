吳德榮：今天還是熱得像夏天 明天中部以北氣溫驟降

2019-03-21 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天暖得像夏天，但明天東北季風增強，中部以北氣溫驟降，周末清晨北台灣沿海空曠地區低溫會將降至13、14度左右，三溫暖般的氣候不可輕忽。

吳德榮說，今天台灣上空晴朗無雲，除金門、嘉義外，台灣各城市氣溫皆在20度以上，明顯比昨天清晨回暖。白天西半部高溫仍在30度以上，北部約31度、中部31度、南部33度、東部約30度。其中，台東縣南部因過山沉降作用，氣溫可能更高。

他表示，周五至下周日清晨鋒面過境，周五中部以北明顯降雨，周六南部也有降雨機率；東北季風增強、氣溫驟降。下周日上午起至下周三東北季風減弱，迎風面水氣仍多，北部、東半部及山區偶有局部短暫雨的機率，氣溫逐日緩升；背風面中南部天氣較穩定，氣溫回升幅度較大。

中央氣象局也說，明天鋒面通過、水氣增多，中部以北、東半部地區及南部山區將轉為有短暫陣雨的天氣型態；東北季風影響下，北部及東北部天氣明顯轉涼，高溫和周四相比有近７、８度左右的降幅，其他地區也有2至4度的降幅；提醒北部及東北部的朋友，週四溫暖微熱，周五乍暖還寒，要適時添加衣物以免受涼。

氣象局指出，周六至下周日清晨受東北季風影響，北部及東北部整天涼冷，其他地方早晚也將轉涼，水氣偏多情況下，中部以北、東半部地區及南部山區仍有局部短暫陣雨。下周日白天起到下周三東北季風逐漸減弱，北台灣氣溫略微回升；水氣也減少，不過北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣。