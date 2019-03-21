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罷工醞釀中...長榮空服工會今見林佳龍 籲撤罷工預告期

2019-03-21 00:49聯合報 記者侯俐安╱即時報導

華航機師罷工剛落幕1個月，如今再傳長榮航空空服員也不排除要罷工，主要是因為長榮空服員外站津貼不如華航，4月9日將展開勞資二次調解若破局，桃園市空服員職業工會表態不排除罷工。空服員工會和長榮航空企業工會20日晚間發布聯合聲明，呼籲交通部長林佳龍撤回設立罷工預告制度，別打壓民營工人爭取自己的勞動條件。

空服員工會和長榮航空企業工會表示，長榮航空勞資協商進度，勞動部和交通部也都曾主動聯繫或訪問長榮工會，很細緻地釐清空、地勤的勞資爭議，更邀請長榮工會和交通部所屬的九個工會，一同出席今日（3月21日）晚間，由林佳龍部長親自主持的聯合座談會，也看到林佳龍部長公開呼籲，期能解決勞資問題。

工會表示，林佳龍部長的關心，長榮工會收到了。但長榮工會更希望林佳龍部長能聽到，如果交通部真的關心民營工會的勞資爭議、交通運輸業工人的勞動條件，就請撤回設立罷工預告制度的建議。

工會表示，長榮航空的員工，在2016年華航空服員罷工後受到鼓舞，空服員和機師紛紛加入相關的產職業工會，並成立長榮航空企業工會，團結地勤，繼續協助長榮集團子公司的員工組織工會。

工會表示，長榮空服員在過去兩年間，透過空職工和長榮航空公司進行了二十次團體協約會議，但始終沒能就調高外站津貼、禁搭便車條款、改善過勞航班等主要訴求達成共識，本會只能選擇關閉團協，申請勞資爭議調解。3月初第一次調解沒有結果，本會也主動釋出善意，在長榮航空公司下次能提出對案的前提下，願意繼續協商。

工會表示，長榮空服員遵循蔡英文總統的建議，有不滿自己向老闆談，但在數不勝數的協商過程中，我們一次都沒有看見有決策權力的高層出面和工會協商，我們不知道誠意在哪裡，不知道長榮航空公司要我們回去繼續談團協的基礎在哪裡。

工會表示，我們看見的是，長榮航空公司一再放任機組人員超時工作，兩年來違法的超時航班超過120次，而民航局毫無督正的能力，空服員繼續過勞，民航法規不能保護我們，我們只能靠工會保護我們。我們看見的是，勞動條件原來就較我們優渥的華航工人，空服員和機師相繼發動罷工，爭取到愈來愈好的勞動條件。

工會表示，身為民營公司長榮航空的員工，到現在都還沒有放棄協商，但我們看到的是說要解決爭議的交通部和勞動部，還沒有提出實質的協助，卻都曾對外建議過航空業應設立罷工預告制度，就像一手拿著看不見的糖，一手藏在背後握著棍子。

工會質疑，「請問這是一個國營工人不停戰鬥換取更好勞動條件，卻要對民營工人的未來設下重重高牆的國家嗎？此時此刻設立罷工預告制度，不就是在剝奪我們民營工人未來抗爭的可能性嗎？不就是在打壓我們民營工人爭取自己的勞動條件、爭取自己的尊嚴嗎？」

工會希望林佳龍部長能聽見，「我們也會當面告訴您，如果您真的是一個接地氣的部長，如果您真的有誠意要幫助我們協商、解決爭議，就請交通部撤回罷工預告的建議，不要打壓我們民營工人爭取自己的勞動條件、爭取自己的尊嚴。」

空服員工會和長榮航空企業工會發布聯合聲明，籲交通部撤回設立罷工預告制度。圖為長榮...
空服員工會和長榮航空企業工會發布聯合聲明，籲交通部撤回設立罷工預告制度。圖為長榮航空企業工會去年11月赴民航局前抗議。記者林俊良／攝影
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長榮空服員罷工
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