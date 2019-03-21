健保署：不會讓藥廠賠本賣藥

健保署強調，不會使藥廠完全無法獲利而影響營運。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

繼百憂解之後，抗生素「泰寧注射劑五○○毫克」也傳出四月起停止供應消息，引發關注。據了解，「泰寧」最初健保核定價為九百五十五元，逐年調降，至今剩三百卅二元，價格約為原本的三分之一。健保署則強調，每年調整藥價差，但會保留百分之三到五的合理藥價差，不會使藥廠完全無法獲利而影響營運。

「泰寧注射劑」為對抗革蘭氏陰性菌最後一線用藥，自健保一九九五年開辦即納入給付，當時的健保核定價為九百五十五元，臨床多用於大型醫院。據健保署統計，該藥品去年申報預定金額為二點一五億元，市占率達八成六，約一點七萬名患者使用。

健保署醫審組科長連恆榮強調，調整藥價時，會以上場平均銷售價來評估，計價公式保有百分之三到五的合理藥價差，不會使藥廠賠本賣藥。此外，市面上還有十二種相同成分同劑型的健保抗生素，醫師不會有處方缺藥疑慮。

健保共擬會議主席、藥師陳昭姿說，當藥品被認定為「不可替代的特殊藥品」，健保有機制將藥品價格維持或提高，如果已有同成分存在的學名藥，加上新藥等著進場，競爭激烈，藥價就會年年往下掉。

雖然官方認為即便原廠藥退出台灣市場，仍有替代藥物可用，陳昭姿坦言，醫師開處方傾向選擇原廠藥，即便學名藥同成分同規格，民眾信心還是不夠，就像是全國有四萬多名醫師，但病人也是只看最被推薦且最熟悉的醫師。