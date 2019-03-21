酒後代駕契約須揭露費率 最快年底上路

2019-03-21 01:22 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



國內酒後代駕制度不完整，常衍生糾紛。圖為警方臨檢酒測。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國內酒後代駕制度不完整，常衍生糾紛。由於立法恐曠日廢時，交通部擬定酒後代駕應記載及不得記載草案，明訂須揭露費率、保險及駕駛資訊。駕駛須具備職業駕照、良民證，不得有犯罪前科及重大肇事紀錄，雖未明文訂定代駕費率，但要求揭露費用計算方式，預計四月底前報行政院消保會，最快年底上路。

交通部路政司長陳文瑞表示，國內已有計程車業提供酒後代駕服務、也有公司專門經營酒後代駕，前年運研所委託警大蒐集國外資訊參考。

該草案上周已邀相關單位和業者討論，擬要求司機須有職業駕照、良民證，業者也必須適度提供司機資訊；酒後代駕必須以公司推動、不以個人方式推動。此外，契約也應揭示投保內容、支付人及保障範圍。

過去討論時業者曾希望訂定明確的酒後代駕費率，但草案保持市場自由機制，由各公司自訂價格。但明確規範業者在提供服務前，須揭露費用計算方式，並在官網、App等平台公告，不得任意調整。此外，經濟部商業司也在考慮針對酒後代駕增列產業類別。

台灣代駕執行長劉子莊表示，樂見政府訂定應記載及不得記載事項。他指出，現在若變成政府定型化契約，或已有政府認可，在推動上就不會有太多顧慮；消費者使用意願會更高，權益也更受到保障。