台大個人申請推聯合筆試 26系僅10系參與 台大醫未加入

2019-03-20 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



大學「個人申請」今（20日）起開放報名。為解決長久以來的甄試大衝堂，台大今年祭出2項措施，一是首度開放「登記口試時段」，以每一小時為一個區間，供進入二階甄試的考生選填；二來，台大將於4月11日首次主辦數學、物理、化學、生物等4考科的「聯合筆試」，但統計發現，台大有26個系組加考筆試，卻僅10科系響應聯合筆試。

這10個科系，包括台大牙醫系、藥學系、土木工程學系、機械工程學系、化學工程學系、工程科學及海洋工程學系、材料科學與工程學系、醫學工程學系、資訊工程學系、電機工程學系等二、三類組科系。醫學系未響應；且物理系、化學系也選在4月13日上午各自考筆試，相互撞期，逼考生只能二擇一。

台大註冊組主任李宏森解釋，之所以僅10科系響應聯合筆試，原因是一是「各系的筆試項目，不一定是數學、物理、化學、生物4科」，例如外文系是加考「英文作文」，職能治療系則是考「職能治療概論」。

但其中，如醫學系加考「化學」、「生物」；物理系加考「物理」、「數學」，考科與聯合筆試一致，卻仍各自命題、考試；也導致筆試撞期的改善幅度，未如預期。

對此，台大物理系系主任張顏暉坦言，各系都不希望發生撞期，而影響考生權益，但「各系有自己的特色、想招的人才也不同」，同一份筆試題目，不一定符合各系選才標準；且聯合筆試要由誰命題、誰來改卷？都有爭議。

台大醫學系主任倪衍玄也說，同為「化學」考科，題型也可能偏向物理學或生物學，「醫學系就會比較偏向生物學。」目前仍在觀望，要看今年聯合考試的結果，決定明年度是否加入。

對此，李宏森則表示，這是台大首次舉辦聯合筆試，日前由教務長丁詩同主持協調會，命題工作則由參與的10系組推派代表研商。聯合筆試只是一種選擇，並非強制，校方也尊重各系自主。

至於「口試時段登記」部分，李宏森也表示，由於今年學測改採5選4，一階段學測篩選後，同級分的考生可能比預期多，導致甄試考生超額；再加上，各考生登記的口試時段，也不一定平均分配，最後不見得所有人的甄試都能避開衝堂。