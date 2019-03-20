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意定監護草案 法務部：有助維繫家庭關係

2019-03-20 21:16中央社 台北20日電

立法院司法及法制委員會今天審查通過「民法部分條文修正草案」(意定監護)，法務部對此表示，將有助於正面維繫家庭關係及補充法定成年監護不足的問題。

法務部晚間發布新聞稿感謝立法委員及各界對本草案的支持，表示經過立法及行政部門共同努力，通過民法意定監護條文，可以使台灣成年監護制度更加完善。

新聞稿指出，鑑於台灣已進入高齡社會，隨著高齡人口增加，須有更完善的成年監護制度，現行成年人監護制度是在本人喪失意思能力才啟動的機制，無法充分符合受監護人意願。

法務部指出，所謂的意定監護制度，是在本人意思能力仍健全時，本人與受任人約定，於本人受監護宣告時，由受任人擔任監護人，以替代法院依職權選定監護人，使本人喪失意思能力後，可依先前的意思自行決定監護人，較符合人性尊嚴及本人利益。

新聞稿提到，意定監護制度本於「尊重本人之意思自主」的原則，因此法院監護宣告時，若本人訂有意定監護契約，以意定監護優先為原則。另為保障受監護宣告者權益，草案也設有監護人如有顯不適任或不符受監護人最佳利益的情形，得聲請法院改定監護人的規定。

新聞稿最後提到，台灣對法定成年監護制度已修正運作多年，但還沒有意定監護制度，值此高齡社會之際，意定監護制度有其建立的價值與必要性，也能夠減少身心照護及財產管理爭議，有助於正面維繫家庭關係及補充法定成年監護不足的問題。

意定監護立法院
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