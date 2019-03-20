百日咳疫情嚴峻 嘉義縣通報8例確診5例大人小孩都有

2019-03-20 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



衛福部疾病管制署疫情資料顯示，今年百日咳案例至今全國通報36例、確診9例，其中嘉義縣通報8例大人人小孩，確診5例，顯示疫情嚴峻，衛生局提高警覺加強疫情調查分析及釐清感染源，並對患者加強隔離，呼籲疑似感染大人勿接觸兒童、嬰兒，加強社區適齡兒童疫苗接種，家中有滿2個月以上幼兒，按接種時間完成疫苗接種。

嘉義縣衛生局指出， 百日咳是好發於兒童傳染性疾病，主要由飛沫傳染呼吸道疾病，如果在年紀較大的小孩或成人得到，癒後恢復良好，但是特別在未滿6個月嬰兒，有很高死亡率，在未具免疫力群體，特別是營養狀況不良、併有許多腸道以及呼吸道感染時，容易導致幼兒死亡。

百日咳預防接種時程從出生滿2、4、6 個月以及1 年6個月，各接種一劑白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗（DTaP-Hib-IPV）。滿5歲到入小學前，需接種一劑白喉破傷風非細胞性百日咳以及不活化小兒麻痺混合疫苗（DTaP-IPV）。