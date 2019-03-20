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百日咳疫情嚴峻 嘉義縣通報8例確診5例大人小孩都有

2019-03-20 19:16聯合報 記者魯永明╱即時報導

衛福部疾病管制署疫情資料顯示，今年百日咳案例至今全國通報36例、確診9例，其中嘉義縣通報8例大人人小孩，確診5例，顯示疫情嚴峻，衛生局提高警覺加強疫情調查分析及釐清感染源，並對患者加強隔離，呼籲疑似感染大人勿接觸兒童、嬰兒，加強社區適齡兒童疫苗接種，家中有滿2個月以上幼兒，按接種時間完成疫苗接種。

嘉義縣衛生局指出， 百日咳是好發於兒童傳染性疾病，主要由飛沫傳染呼吸道疾病，如果在年紀較大的小孩或成人得到，癒後恢復良好，但是特別在未滿6個月嬰兒，有很高死亡率，在未具免疫力群體，特別是營養狀況不良、併有許多腸道以及呼吸道感染時，容易導致幼兒死亡。

百日咳預防接種時程從出生滿2、4、6 個月以及1 年6個月，各接種一劑白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗（DTaP-Hib-IPV）。滿5歲到入小學前，需接種一劑白喉破傷風非細胞性百日咳以及不活化小兒麻痺混合疫苗（DTaP-IPV）。

接種相關百日咳相關疫苗後，免疫效力約有70~90％，3~5年後開始慢慢降低，並可以維持5~10 年，但完成接種後的12年就幾乎偵測不出抗體。衛生局說，百日咳病菌經常由兄弟姊妹或由父母帶回家散播給年齡較小小孩，盡量避免到過度擁擠、通風不良場所，改善居家擁擠度，保持空氣流通，如果家有幼小的父母，回家後請先更換衣服並用肥皂洗手後再抱小孩。

衛福部疾病管制署疫情資料顯示，今年百日咳案例至今全國通報36例、確診9例，其中嘉...
衛福部疾病管制署疫情資料顯示，今年百日咳案例至今全國通報36例、確診9例，其中嘉義縣通報8例，確診5例，顯示嘉縣疫情嚴峻，圖為保母帶幼兒情形。圖／縣府提供
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疫苗疫情小兒麻痺
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