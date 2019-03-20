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吃藥後只喝一口水就睡覺 胸痛就醫發現食道灼傷

2019-03-20 18:34聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

吃藥時水也必須喝夠。有民眾吃痘痘藥，醫師指示早晚各吃一顆，卻因晚上吃完藥只喝一口水，就去床上躺著睡覺，隔天起床胸悶胸痛，因連日沒好就醫檢查，赫然發現食道灼傷。專家說，食道就像滑水道，吃藥沒配水就可能使藥卡在滑道上，若藥物刺激性強，即可能傷害食道黏膜，嚴重造成食道灼傷。

開業皮膚科醫師蔡逸姍日前於臉書發布一則影片，提醒這是「很重要的事」，原來她有多名患者因吃膠囊藥物的方式錯誤，晚上服藥後只喝一口水就倒頭睡，結果藥物沒順利吞下去卡在食道，造成胸痛及食道灼傷。所以吃藥要好好喝完一杯水，也請吃完藥後10分鐘再躺下睡覺。

振興醫院藥事管理科主任常宏傳表示，民眾知道喝水要配藥，但常發生水喝不夠，結果藥物卡在食道中間不上不下，隨著藥物在食道壁上溶解，就會對食道黏膜造成一定傷害。

為什麼水要喝夠？書田診所小兒科主治醫師戴季珊說，食道就像一條滑水道，藥物吃了才能被水沖下去，若水只喝一、二口，藥可能「滑」一被就卡住或黏住，即使食道會蠕動，也不太容易被擠進胃裡面。另藥丸太大顆，也易卡住。

戴季珊說，當藥卡在食道上，會感到胸悶或不舒服的異物感，其實只要當下再大量喝水就能解決。但若持續沒有改善，甚至演變為疼痛難耐或嘔吐，一定要就醫接受內視鏡檢查，確認食道的潰瘍狀況。

常宏傳呼籲，吃藥應搭配250CC的水，千萬別選茶、飲料或牛奶來配。而有的藥物甚至對食道傷害大，例如骨鬆藥，醫療院所的藥袋上都會提醒民眾，吃完藥別立刻躺下，應保持上半身直立，等藥品順利吞入後再躺下休息。

振興醫院耳鼻喉科主治醫師薛智仁也提醒，吞藥前要看清楚，他就曾看過病人連外包裝都跟著吞進去，藥物在食道內進退兩難，只好就醫夾出。

至於年紀比較小的孩子，戴季珊建議，若孩子還不會吞藥就會開立藥粉，或是請家長協助把藥錠敲碎再給小孩吃，避免吞藥不完全情形發生。

醫師說，食道就像滑水道，吃藥沒配水就可能使藥卡在滑道上，若藥物刺激性強，即可能傷...
醫師說，食道就像滑水道，吃藥沒配水就可能使藥卡在滑道上，若藥物刺激性強，即可能傷害食道黏膜，嚴重造成食道灼傷。圖／123RF
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醫師滑水道
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