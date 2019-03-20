不敷成本爆原廠藥退場 健保署冤喊有給合理藥價差

2019-03-20 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



繼裕利公司所生產的百憂解因健保價格調整導致不敷成本，決定自4月1日起停止供貨，今傳出美商默沙東藥廠的泰寧注射劑500MG，於4月1號停止「非合約院所」供貨。針對藥廠反應藥價被砍到不敷成本，健保署表示，調整藥價時，一定會讓藥廠留有合理藥價差，絕不會砍到無法營運。

「泰寧」注射劑500MG是對抗革蘭氏陰性菌最後一線用藥，多用於大醫院，藥局沒有批貨，據健保資料，該產品107年申報預定金額為2.15億，市占率約86％，預定金額有逐年價降趨勢，研判因市面上、有健保給付同成份抗生素共12種，目前醫院較常用5種，尚有其他與泰寧同成分、同劑型藥品可供醫師處方。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，該產品去年共1.7萬人使用，「泰寧」注射劑500MG從健保開辦以來就在給付範圍內，自1995年核定價格是新台幣955元，去年核定的健保價格是332元，依法根據去年市場調查的市價行情，108年1月28日公告、4月1日實施的新藥價是351元，降幅約5％。

為穩定健保財務，2013年起，健保署實施「藥費支出目標制」，每年就超出藥費支出目標值額度作為藥價調整額度。今年共計7470項藥品遭調降，調升66項，砍58.3億元。今年1月28日公告後，醫界就傳出擔憂可能會有醫院最快在6月出現換藥潮，影響民眾用藥權益。