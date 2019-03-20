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LA NEW與聯新國際醫院策略聯盟 首創運動醫學與鞋業創新服務

2019-03-20 18:09聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

台灣人口逐年老化，加上近年來掀起一股全民運動風潮，使得運動傷害及銀髮族足部復健科求診的情況日益嚴重，其中不少案例又與鞋子穿著不適當有關。看好足部健康預防醫學市場，知名鞋業品牌LA NEW與聯新國際醫院日前簽訂策略聯盟，未來消費者只要透過全台門市由聯新醫院運動醫學團隊把關的「智能量腳‧智慧選鞋」，即可選出適合自身的鞋款，打造整合運動醫學與鞋業的全新消費新模式。

穿錯鞋到底對健康影響有多大？擁有全國第一個整合性全方位運動醫學中心的聯新國際醫院總院長暨中華奧會副主席張煥禎指出，「來復健的人多是三種原因：運動傷害、長者足型退化與慢性疾病，其中穿錯鞋導致病情溢發嚴重比例達6成，因為很多復健療效不佳或反覆發作的病患都有足部問題」。

此外，聯新運動醫學中心主任林頌凱也補充說明，「常見的足部傷害像是雞眼、足底筋膜炎及腳跟骨刺等，主因多是退化及工作傷害，但也常因穿錯鞋及不正確使用所導致」，而需要長時間站立的職業，像是醫護人員、航空業、餐飲業、百貨從業人員及業務人員等，都是足部健康求診的高風險族群。

而長期關注國人足部健康的LA NEW與聯新國際醫院共同簽訂策略聯盟，將服務擴大為全民職業級健康守護，合作項目含「全方位科技量測系統應用」、「足健康照護師認證」、「足健康產品開發」、「足部大數據應用」、「企業足部健檢」五大項目，未來，門市不僅將成為「足健康呵護站」，也將以醫療級規格照護鄰里腳步健康。

LA NEW董事長劉保佑對此表示：「此次合作可說是鞋業與運動醫學的創新服務，透過全民職業級照護系統，適足選鞋，可減少醫學端因穿錯鞋產生足部健康問題」。

LA NEW與聯新國際醫院簽定策略聯盟，聯新國際醫院總院長張煥禎(左)、桃園市政...
LA NEW與聯新國際醫院簽定策略聯盟，聯新國際醫院總院長張煥禎(左)、桃園市政府秘書長李憲明(中)及LA NEW董事長劉保佑(右)共同見證。圖／LA NEW提供
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LAMIGO桃猿隊投手王溢正現場體驗全方位科技量測系統。圖／LA NEW提供
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聯新運動醫學中心主任林頌凱推薦LA NEW科技足弓墊。圖／LA NEW提供
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復健運動傷害醫護人員
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