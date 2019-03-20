瑜珈不僅能塑身 還能防心血管疾病

2019-03-20 18:28 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



大家都聽過「做瑜珈好處多」，而如今最新研究指出，瑜珈對人體的確切益處真的不少。 圖／ingimage 分享 facebook

還在認為瑜珈只是和緩的塑型運動嗎？最新研究指出，瑜珈對人體好處多多，不只達到塑身效果，更讓人心靈平和、減壓。隨著定期從事此運動，甚至能減少心血管疾病的發生，專家提出假說，瑜珈使人血液中的C反應蛋白下降，而這項蛋白與疾病產生有關（且緊張時會增加此種蛋白量），因此下降可視為有助於減壓。

根據《哈佛健康網》報導，哈佛專家哈爾沙指出，瑜珈與人體神經有關，因此對人體有多項益處，包含運動本質能夠塑身型，增加肌肉力量、靈活性與平衡性；他隨後引用新式研究結果補充說，瑜珈更對心血管疾病與壓力問題都有裨益。

哈爾沙表示，做瑜珈時能促進人體深呼吸，經過常規練習，可以降低平均血壓，一旦養成瑜珈習慣後，更能激發身體習慣這種「舒服狀態」，有助於釋放荷爾蒙，減低心血管壓力，哈爾沙將此稱為「放鬆反應」，隨著常規瑜珈運動，將呈現良性循環的正向影響。

雖然這項研究僅是透過受試者的身體測試得到結果，尚未找到相關數據佐證。但據《商業機密網》報導，研究人員提出頗具說服力的假說，他們指出，經過固定做瑜珈約7到16周後，就能看見人體血液中的C反應蛋白量顯著下降，而這項蛋白與心血管疾病的產生很有關聯，只要人體過度緊張時，此類蛋白將會增加，換言之，只要此項蛋白數值下降，表示人體「變相」呈現減壓。

上述研究給美國人民打上一劑強心針，該國有多達3600萬人有練習瑜珈的習慣，據該國公衛局建議，瑜珈最適的運動週期，每週總計約2到5小時的輕度到中度運動，這樣的瑜珈運動量就足以維持人體保持在良好狀態，心情也能維持愉悅。

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