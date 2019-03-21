品牌露出更全面：紅點大獎尋找「年度最佳品牌」

2019-03-21 11:34 聯合新聞網 有.設計 uDesign



品牌的出眾性與獨特性是站穩全球市場的決定性關鍵，紅點今年特意為參與傳達設計賽事的品牌開拓更大的平台，同時也於賽事名稱上反映願景，將原本的「紅點傳達設計大獎」以「紅點品牌暨傳達設計大獎」名稱延續。即日起，各公司都可以報名角逐參賽組別內的「紅點年度最佳品牌」。這是一個嶄新的方向，過去這項殊榮是以榮譽頭銜的方式，每年僅授與一家公司。

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針對此舉，紅點設計獎主席彼得・賽克博士教授說明：「我們決定要因應市場脈動修改賽事，在直接和我們的參賽者與獲獎者接觸後，我們越來越明暸，他們希望能以完整的品牌姿態來呈現自己，而我們現在正在成就這樣的需求。」

欲參加賽事的公司，共有36個組別可選擇報名參加「紅點年度最佳品牌」的競逐。可報名的組別相當廣泛；包括有汽車至傢俱、鐘錶至電子產品或金融服務至零售等。藉此，全球的行銷、產品和公關經理人便可藉著多元化的參賽組別，一次展現各種圍繞同一品牌理念的作品；例如同時以商標、廣告、包裝和網站參賽。

只要是設計品質、創意與品牌傳達力度獲評審青睞的公司，就能獲得表彰品質的紅點標誌；若是更為優異的品牌，就能獲頒「紅點最佳設計獎」；若是受肯定為最傑出的參賽品牌，便能獲頒「紅點年度最佳品牌」獎項。得獎者不但得以豐收卓卓的國際聲譽，還能因此深入各大重要市場，得獎公司也可藉此殊榮打造自己品牌的不同之處，強調其品質與設計居於全球的領導地位。除此之外，獲獎者還可獲得紅點年鑑、展出與線上展覽的露出機會。

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2019紅點品牌暨傳達設計大獎

提交作品參賽：2019年3月18日至6月28日

評審結果通知：7月

頒獎典禮和獲獎者展覽：2019年11月1日

紅點年鑑和線上展覽出版：11月