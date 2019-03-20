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新一波高階警官人事出爐 竹市警局長跳升二級

電信技術中心參與智慧城市展 資安防護監控成IoT智慧守護者

2019-03-20 17:10聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

2019智慧城市展即將在3/26至3/29開展，在迎接物聯網與未來5G高速飆網時代來臨的同時，資訊安全也格外受到重視。近年政府積極倡導的「資安即國安」就是要強化國人的資安意識，並藉由檢測標準之建立，逐步提升我國智慧物聯網設備的資安防護能力。

今年電信技術中心（Telecom Technology Center，簡稱TTC）亦參與2019智慧城市展，以「資安、效能、可靠」為主軸，以「建構安全無憂的物聯網環境」為發想，於現場展示物聯網安全與效能評測、網路安全即時監控、新世代行動寬頻應用3大主題。其中由TTC所研發之「資安事件與資安訊息分析平臺」，可說是資安監控、分析、通報應變的最佳守護者，可客製化事件通知與處理流程，完整記錄資安事件通報紀錄，並可針對IP信譽評比、惡意程式、潛在威脅等進行分析，確保企業資訊安全。

近年來，從國內台積電機台遭「WannaCry」蔓延停擺，到中東石油工廠被「Triton」攻擊，不斷警示著物聯網資安與效能將是決定未來物聯網應用是否成功的兩大關鍵要素；TTC除展出物聯網相關Quark-Android惡意程式偵測平臺外，更推出影音串流服務之QoE（Quality of Experience, QoE）評測工具「物聯網遠距視訊應用之vMOS評測平臺」，透過大數據管理及分析，有效掌握使用者之體驗感受並藉以改善影音服務品質。

面對未來5G快速而穩定的高速飆網環境，為新世代寬頻應用所開發的嵌入式SIM（eSIM）也在去年開始有比較實際的產品應用，eSIM具有體積小巧、不須卡槽設計及更換SIM卡等持性，特別適合滿足物聯網產品使用環境。TTC也透過聯合國內5家行動電信業者，規劃eSIM遠程開通管理平臺營運服務，期望可協助eSIM產業鏈導入應用，拓展創新加值服務商機。

TTC也將於展場推廣相關資通安全標準與相應之檢測服務，以專業第三方公正評測單位，給予業者客觀精準的資安風險評估，協助產業升級，期望在數位匯流大幅改變傳統通訊與傳播產業生態的聯網時代，提供國內業者更多設備及應用之相關檢測及諮詢服務，建構安全又穩定的網路平臺，消弭數位環境的潛在威脅。

去年智慧城市展電信技術中心現場展示多樣服務，吸引專業參觀者駐足詢問。圖／電腦公會...
去年智慧城市展電信技術中心現場展示多樣服務，吸引專業參觀者駐足詢問。圖／電腦公會提供
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