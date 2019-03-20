環評史上第一個「敗部復活」！福海離岸風力過了

2019-03-20 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



環保署今天下午召開環評大會，通過「福海離岸風力發電案」，也讓此案成為環評史上第一個「敗部復活」環評案。

離岸風電三個示範風場之一的「福海離岸風力發電廠」，去年在環評大會遭撤銷，業者永傳能源公司不服提出行政訴願，行政院今年二月撤銷原環評結論，成了國內第一個被認定不應開發後訴願成功的案例。訴願結果在今年2月1日出爐，行政院作成原處分撤銷，環保署於2個月內另為適法之處分之訴願決定。

不過，在上次會議中，由於環評委員在會議中仍有疑慮，包含對鳥類遷徙影響與對策、海纜布設是否影響漢寶濕地，以及鄰近的台電二期風場、彰芳風場、西島風場風機位置，須確認不受干擾，環評委員閉門會議後決議，要求開發單位於一周內補充資料，此案列入本周環評大會臨時提案審查。

今天會議中環團出面表達反對開發。媽祖魚保育聯盟執行祕書許馨庭認為，為彌補白海豚的消失，應該保護其生存棲地，而不是蓋工程讓其滅絕後，再做生態補償。目前只剩60多隻，希望給予白海豚足夠止跌回升的生活範圍，讓白海豚生存可以脫困，支持環保署原本環評決議。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，該計畫有兩條纜線，其他風場是盡可能都是一條纜線，不解福海為何一定要兩條纜線，擔心無法有效擴散彰化外海濁度，影響魚類跟貝類生存，認為監測資訊應該即時公開，並強調不支持此開發案。