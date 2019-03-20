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環評史上第一個「敗部復活」！福海離岸風力過了

2019-03-20 16:38聯合報 記者侯俐安╱即時報導

環保署今天下午召開環評大會，通過「福海離岸風力發電案」，也讓此案成為環評史上第一個「敗部復活」環評案。

離岸風電三個示範風場之一的「福海離岸風力發電廠」，去年在環評大會遭撤銷，業者永傳能源公司不服提出行政訴願，行政院今年二月撤銷原環評結論，成了國內第一個被認定不應開發後訴願成功的案例。訴願結果在今年2月1日出爐，行政院作成原處分撤銷，環保署於2個月內另為適法之處分之訴願決定。

不過，在上次會議中，由於環評委員在會議中仍有疑慮，包含對鳥類遷徙影響與對策、海纜布設是否影響漢寶濕地，以及鄰近的台電二期風場、彰芳風場、西島風場風機位置，須確認不受干擾，環評委員閉門會議後決議，要求開發單位於一周內補充資料，此案列入本周環評大會臨時提案審查。

今天會議中環團出面表達反對開發。媽祖魚保育聯盟執行祕書許馨庭認為，為彌補白海豚的消失，應該保護其生存棲地，而不是蓋工程讓其滅絕後，再做生態補償。目前只剩60多隻，希望給予白海豚足夠止跌回升的生活範圍，讓白海豚生存可以脫困，支持環保署原本環評決議。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，該計畫有兩條纜線，其他風場是盡可能都是一條纜線，不解福海為何一定要兩條纜線，擔心無法有效擴散彰化外海濁度，影響魚類跟貝類生存，認為監測資訊應該即時公開，並強調不支持此開發案。

環評結論指出，本次審查在補正資料後，開發單位已新增陸纜施工期間避開10月至隔年5月（不超過20日連續施工工期）等環境減輕對策，並調整風力機組佈設點位，且鄰近風場現階段已知取得遴選核配容量之相關風力機組佈設點位已與本案開發場址相距5公里以上，已可達100萬瓦以上。要求補充鳥類通行廊道規畫、水下噪音，通過審查。

環保署今天下午召開環評大會審查「福海離岸風力發電廠」案。記者侯俐安／攝影
環保署今天下午召開環評大會審查「福海離岸風力發電廠」案。記者侯俐安／攝影
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環評海豚環保署
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