20歲就成年？ 英研究：還差得遠呢！

2019-03-20 16:46 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



近日有一篇英國研究表示，人類的大腦發育速度可能比一般人想像的還慢，每個人達到腦功能「成熟」的年紀不一。 圖／ingimage 分享 facebook

一般國家法定認為18或20歲以上，代表個人身心都已趨成熟，可承擔成年人法律義務。不但近日有一篇英國研究表示，人類的大腦發育速度可能比一般人想像的還慢，每個人達到腦功能「成熟」的年紀不一，最晚可以到30多歲。

根據《BBC》報導，最近英國法律宣佈18歲為法定成年年齡。不過該篇刊登於《Lancet小孩與青少年》期刊的研究指出，每個人的大腦發育完全的年紀不同，而18歲對大部分人類而言，還是處於大腦發育，接受行為學習的階段，很容易還會有行為失調的問題。

劍橋大學教授瓊斯表示，大腦發育的過程比想像中還要複雜，「我們認為，現在要定義出一個從童年到成年的轉換過程會越來越困難。」

瓊斯也提到，他希望有經驗的法官在同樣的罪行上對一個19歲的罪犯及另一個30歲的犯人有不同的量刑標準。他說「人們並沒有很喜歡這種看似毛蟲變成蝴蝶的過程，大腦的成長是連續性的。」

UCLA教授蓋斯伍德也表示，現代教育系統錯誤的將重點放在團體互動，而忽略了個體發展。而環境荷爾蒙也會讓小孩容易有精神分裂的問題，這是目前在20歲早期最困擾青少年的問題。

根據《衛報》報導，現在有超過4分之1的20到34歲年輕人還是跟父母一起住。研究作者蘇珊教授表示「我們需要將所謂的青少年在法律、社會政策與社服系統的定義擴大。」

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