切除子宮不怕婦科癌？ 醫：這處仍會病變 需定期做抹片

2019-03-20 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



曾經接受過子宮切除的婦女，會以為子宮摘除後不用再去做定期抹片檢查，當這些婦女被告知還要做抹片時，有些人會質疑切除子宮的婦女為什麼還需要做抹片檢查呢？婦產科醫師解釋，子宮頸雖然切除，但剩下的陰道黏膜如果受到HPV感染，還是有機會產生陰道癌的病變機會，建議定期追蹤。

子宮頸都切掉了，子宮頸抹片要抹什麼？禾馨民權婦幼診所院長陳保仁在國健署健康九九「網路謠言疑問醫答」專區中指出，抹片是一種工具，可以刷的細胞都可以檢查，所以子宮頸雖然切除，但是剩下的陰道黏膜，一樣可以採檢，刷子抹到陰道的細胞，可檢查陰道病變。

子宮頸癌是我國婦女癌症發生率第九位及死亡率第七位，每年約有1,500名新發生個案，並導致近700名婦女死亡，是婦女不可輕忽的疾病。陳保仁提醒，婦女就算切除子宮還是需要依醫囑接受後續檢查治療，因切除子宮後不代表鄰近器官或組織如卵巢、輸卵管、陰道不會產生病變。

陳保仁說，因子宮頸癌癌前病變而切除子宮者，還是有陰道復發的可能性，且切除子宮及子宮頸並無法預防陰道癌發生。婦女若進行子宮切除但子宮頸仍有保留，手術後仍須定期接受子宮頸抹片檢查；若進行包含子宮頸的子宮切除，則依醫囑接受後續檢查治療。