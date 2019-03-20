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「抖腳」除了惹怒韓國瑜 醫：可能跟某些疾病相關

2019-03-20 15:59聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄有官員在市政會議上「抖腳」惹怒韓國瑜，飆罵「什麼態度！」醫師表示，一般人會抖腳，除了當下覺得緊張、有壓力，也可能是太冷、太餓造成；但如果是病理性因素，有可能是腦部退化或傳導失調引發的巴金森氏症或不寧腿症候群，最好能及早就醫診治。

高雄市立小港醫院神經科主任陳俊鴻說，正常人會不自覺抖腳，多數與心理狀態有關，可能當下會緊張、有壓力，或看電影畫面時受到刺激；有時因為天氣冷或太餓血糖降低，也會出現抖腳症狀；有些高齡者腦部退化無法調控抖腳動作，可能是巴金森氏症早期徵兆。

此外，部分成人因腦部多巴胺分泌不足，常覺得刺、癢、小腿痠痛，非要動動雙腳才會覺得舒服，到了夜間症狀還會加劇，這就可能罹患了不寧腿症候群。

陳俊鴻表示，「抖腳」這動作會給人不好看、不禮貌的印象，除非腦部生病了，不然一般人都會有意識抑制下來，如果排除外在環境及生理因素，仍會不自主抖動雙腳，最好能就醫檢查看看是否有病理相關問題。

阮綜合醫院精神科主治醫師林奕萱則說，「抖腳」這動作在精神學上其實沒有代表特定心理狀態，就像有些人會轉筆、有人會用手捲頭髮，頂多是一種習慣動作或想試圖放鬆的方式，無法藉此判斷心理狀態或人格，除非是吃藥引發的病理副作用，否則不須特別擔憂。

高雄有市府官員在會議上「抖腳」惹怒市長韓國瑜（左），神經內科醫師表示，如排除心理...
高雄有市府官員在會議上「抖腳」惹怒市長韓國瑜（左），神經內科醫師表示，如排除心理或生理因素，抖腳也可能是某些疾病的徵兆，應及早就醫診治。圖／記者劉學聖攝影
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巴金森氏症醫師韓國瑜
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