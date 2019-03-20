國震中心赴印度 推廣台印地震預警合作

2019-03-20 16:02 中央社 新德里20日專電



國家地震工程研究中心團隊日前到印度古茶拉底省與古省地震研究所合作架設地震預警系統，昨天並與印度國家地震中心洽談合作，力促台印地震預警及相關產業合作。

國家地震工程研究中心5位專家執行科技部智慧新南向計畫，向印度推廣台灣的地震預警系統，3月12到21日在印度古茶拉底省和新德里執行相關業務與拜會。

國家地震工程研究中心結構控制組研究員林沛暘指出，國震中心去年已與古茶拉底省（Gujarat）地震研究所（ISR）簽署地震預警系統合作協定，這次依約到ISR在卡省布吉市（Bhuj）既有的地震觀測站架設一套現地（原地）型地震預警系統，提供ISR做測試，並驗證地震預警系統的效能與準確度。

此外，國震中心也在古省ISR提供教育訓練，把台灣擁有地震預警模式開發的相關類神經網路技術，與ISR的地震專家交流，同時與ISR討論未來後續合作，及地震預警系統後續擴展方向。

國震中心計畫以委辦方式，協助古省ISR在西部高地震風險地區建置10到20套現地型地震預警系統（10套約22億美元），或採技術轉移方式，把相關技術轉移給ISR，並提供後續顧問服務，雙方最後確認下階段的地震預警系統推廣規劃。

此外，國震中心5名專家昨天也到新德里拜會印度國家氣象與地震學中心（National Center ofMeteorology and Seismology，NCS），由主任蓋哈勞特（Vineet K Gahalaut）等人接待。

在國震中心專家向蓋哈勞特等人展示在古省的合作成果後，蓋哈勞特對雙方合作表達極大的興趣，NCS有意願與台灣在未來依序按照簽署合作備忘錄、建置示範站、執行第一期建置計畫（架設10個地震預測站，委託國震中心執行）等程序進行合作。

林沛暘指出，新德里受到距離300公里外喜瑪拉雅山區地震的威脅，除可依靠在喜瑪拉雅山建置完整的地震即時監測系統外，還可在新德里架設一套區域型地震預警系統，甚至在新德里周圍建置約20套現地型地震預警系統，預計可提供新德里至少多30秒的預警時間。

他又說，透過與印度的地震預警合作，將可協助台灣預警後端智慧應用廠商進入印度市場，同時也可協助印度建立一套完整的地震防災服務，進而提供印度捷運、鐵路等運輸業使用，達到台印雙贏。

駐印度代表處科技組組長陳和賢表示，在科技部長陳良基推動下，台灣與印度地震與智慧防災科技合作已成新南向的一個亮點, 尤其印度北部是地震帶，研究顯示未來發生大規模地震的可能性極高，台印在地震預警預防上合作，將可降低生命與財產損失，台灣盼藉技術實力為南亞大陸做出貢獻。