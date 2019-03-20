親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

量販事業8年虧損27億 台糖董座爽領年終125萬挨轟

國震中心赴印度 推廣台印地震預警合作

2019-03-20 16:02中央社 新德里20日專電

國家地震工程研究中心團隊日前到印度古茶拉底省與古省地震研究所合作架設地震預警系統，昨天並與印度國家地震中心洽談合作，力促台印地震預警及相關產業合作。

國家地震工程研究中心5位專家執行科技部智慧新南向計畫，向印度推廣台灣的地震預警系統，3月12到21日在印度古茶拉底省和新德里執行相關業務與拜會。

國家地震工程研究中心結構控制組研究員林沛暘指出，國震中心去年已與古茶拉底省（Gujarat）地震研究所（ISR）簽署地震預警系統合作協定，這次依約到ISR在卡省布吉市（Bhuj）既有的地震觀測站架設一套現地（原地）型地震預警系統，提供ISR做測試，並驗證地震預警系統的效能與準確度。

此外，國震中心也在古省ISR提供教育訓練，把台灣擁有地震預警模式開發的相關類神經網路技術，與ISR的地震專家交流，同時與ISR討論未來後續合作，及地震預警系統後續擴展方向。

國震中心計畫以委辦方式，協助古省ISR在西部高地震風險地區建置10到20套現地型地震預警系統（10套約22億美元），或採技術轉移方式，把相關技術轉移給ISR，並提供後續顧問服務，雙方最後確認下階段的地震預警系統推廣規劃。

此外，國震中心5名專家昨天也到新德里拜會印度國家氣象與地震學中心（National Center ofMeteorology and Seismology，NCS），由主任蓋哈勞特（Vineet K Gahalaut）等人接待。

在國震中心專家向蓋哈勞特等人展示在古省的合作成果後，蓋哈勞特對雙方合作表達極大的興趣，NCS有意願與台灣在未來依序按照簽署合作備忘錄、建置示範站、執行第一期建置計畫（架設10個地震預測站，委託國震中心執行）等程序進行合作。

林沛暘指出，新德里受到距離300公里外喜瑪拉雅山區地震的威脅，除可依靠在喜瑪拉雅山建置完整的地震即時監測系統外，還可在新德里架設一套區域型地震預警系統，甚至在新德里周圍建置約20套現地型地震預警系統，預計可提供新德里至少多30秒的預警時間。

他又說，透過與印度的地震預警合作，將可協助台灣預警後端智慧應用廠商進入印度市場，同時也可協助印度建立一套完整的地震防災服務，進而提供印度捷運、鐵路等運輸業使用，達到台印雙贏。

駐印度代表處科技組組長陳和賢表示，在科技部長陳良基推動下，台灣與印度地震與智慧防災科技合作已成新南向的一個亮點, 尤其印度北部是地震帶，研究顯示未來發生大規模地震的可能性極高，台印在地震預警預防上合作，將可降低生命與財產損失，台灣盼藉技術實力為南亞大陸做出貢獻。

地震印度新德里
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

理科太太回應了！關於違反藥事法「我覺得非常的抱歉」

2019-03-20 15:22

又一個！革蘭氏陰性菌最後一線用藥 泰寧4月退出台灣

2019-03-20 15:05

「抖腳」除了惹怒韓國瑜 醫：可能跟某些疾病相關

2019-03-20 15:59

影╱百憂解退出台灣市場 掀民眾對國產藥不信任危機

2019-03-20 15:54

領犬員保護檢疫犬遭打頭！防檢局對緬甸旅客提告

2019-03-20 15:42

客運鬆綁7休1沒必要就廢止？業者觀望林佳龍態度盼保留

2019-03-20 15:09

20歲就成年？ 英研究：還差得遠呢！

2019-03-20 16:46

切除子宮不怕婦科癌？ 醫：這處仍會病變 需定期做抹片

2019-03-20 16:09

今起到4月10日全國親善院所 孕婦、15歲以下看牙免掛號費

2019-03-20 16:03

靜心纏繞、練瑜珈 來搭阿里山林鐵輕療癒列車

2019-03-20 15:40

睡不好竟會變「購物狂」 醫生提醒失眠會讓買東西殺紅眼

2019-03-20 15:31

鼻敏感困擾近十年 竟是鼻中隔嚴重彎曲

2019-03-20 15:10

衛生所獎勵金 新北衛生局：依法發給未浮濫

2019-03-20 15:04

低周波治療器 刺激頸動脈恐導致低血壓

2019-03-20 14:23

影／法籍仿生互動式裝置藝術家 創作哪吒六臂竹鎧甲

2019-03-20 14:11

30歲女生滿口蛀牙 進食困難也不敢開口笑

2019-03-20 14:09

影／超壯麗明石海峽大橋 兩公里沒橋墩

2019-03-20 14:06

清明疏運有信心 林佳龍盼用路人做好分流

2019-03-20 13:56

中華郵政將採購800輛電動機車 電動三輪車迎戰落山風

2019-03-20 13:56

防闖禁航區 民航局：先用干擾槍及偵測器

2019-03-20 13:56

不是「生長痛」！ 孩子腳痛可能是骨骺炎

2019-03-20 13:26

空氣品質差吃豬血清肺？ 醫師：並無效果

2019-03-20 12:59

紫斑蝶飛越國道 周末快到林內賞蝶

2019-03-20 12:52

早療童復健邊做邊哭 媽：聽孩子哭很心碎

2019-03-20 12:23

老派娛樂之必要 勞萊哈台與王哥柳哥

2019-03-20 12:06

漁港開放釣魚？漁會串連反對：少數人娛樂製造大問題

2019-03-20 12:01

高中生周記下筆開講「金紙用途」老師超傻眼 網友狂讚：長知識！

2019-03-20 12:00

圖解／日本賞櫻最佳地點、時間大公開

2019-03-20 11:55

山老鼠犯案熱點曝光 學者：讓更多人緊盯著

2019-03-20 11:42

三總成立創新育成中心 第一線醫療創意更快產品化

2019-03-20 11:16

影／媽祖給的好面子！洋桔梗廢莖葉變保養品

2019-03-20 11:06

中央大學北台灣最美400公尺木棉花大道盛開 櫻花也爭艷

2019-03-20 11:06

低週波治療器電流未漸進增強 熟女還沒改善痠痛先暈眩

2019-03-20 10:56

母湯啊！ 低周波治療器貼頸 恐低血壓危及生命

2019-03-20 10:51

「雖然你不記得我，但我從來沒有忘記你。」阿茲海默症患者家屬的心聲

2019-03-20 10:22

糖化血色素值高兩倍 中西合併治療改善視網膜病變

2019-03-20 10:20

反省「壓力+錯誤飲食」害自己41歲腦中風...腦神經科醫師：中風之後，我不吃這3種食物

2019-03-20 09:51

科學還是迷信？從科學教育看星座與占星學

2019-03-20 09:39

台鐵清明東西部幹線車票 熱門時間幾乎搶光

2019-03-20 09:39
看更多

熱門文章

「觀影氛圍」超級好！台灣電影院這7點被大陸網友讚爆

2019-03-19 17:18

影／台灣發票能兌獎 日本節目來賓聽到獎金超驚訝

2019-03-19 21:17

離不開？容易陷入分分合合的3個星座配對

2019-03-20 08:00

商漁港開放釣魚？ 漁會：你釣娛樂，漁民要顧三餐

2019-03-20 00:10

又一個！革蘭氏陰性菌最後一線用藥 泰寧4月退出台灣

2019-03-20 15:05

開放海中「一字堤」垂釣 釣友怒：要我飛過去嗎

2019-03-20 00:54

失眠別數羊了！ 這個簡單動作讓你快速入眠

2019-03-20 02:29

芋泥爆浮誇！跟著Selina吃芋泥球、三家芋泥控IG熱推名店

2019-03-19 17:21

北市動物園6/19-28休館！i-Voting投票結果成真

2019-03-20 11:44

醫師問診時他心肌梗塞休克 幸運從死神手裡脫逃

2019-03-19 20:05

遇上這5個星座 妳先開口「說愛你」就輸了！

2019-03-19 22:12

圖解／日本賞櫻最佳地點、時間大公開

2019-03-20 11:55

反省「壓力+錯誤飲食」害自己41歲腦中風...腦神經科醫師：中風之後，我不吃這3種食物

2019-03-20 09:51

今明兩天熱如夏天！ 吳德榮：周五起變天 北低溫13度

2019-03-20 07:17

婚前未登記！新人辦完婚宴秒分手 他質疑：這是騙婚嗎？

2019-03-19 21:33

理科太太回應了！關於違反藥事法「我覺得非常的抱歉」

2019-03-20 15:22

台鐵清明票1分鐘狂賣12萬張 網友：回南部掃墓好難

2019-03-20 09:06

今明高溫上看30度 周五乍暖還寒降溫10度

2019-03-20 06:01

標準太高、寧缺勿濫？超難脫魯｢星座前五名｣曝光

2019-03-20 12:04

妻高血脂拿夫降血脂藥來吃 結果全身痛2年治不好

2019-03-19 18:03

每日星座運勢／水瓶萬事俱備待行動 樂觀面對工作

2019-03-20 00:00

「卡娜赫拉」又來了！水果冰淇淋機、隨行杯果汁機小7限量預購

2019-03-19 18:39

【夫妻之間】桑桐／共體時艱

2019-03-20 06:00

薄透洋裝好性感 王心恬自曝喜歡素顏約會

2019-03-19 17:12

吃阿斯匹靈恐出血？ 心臟科醫師這麼說

2019-03-19 17:52

中央大學北台灣最美400公尺木棉花大道盛開 櫻花也爭艷

2019-03-20 11:06

明後天暖如夏 周五乍暖還寒降10度

2019-03-19 22:10

【相處之道】採菊／比中頭獎還難？

2019-03-20 06:00

1小時完售100碗！「深夜和牛滷肉飯」開到板橋了？蘭笑軒急說明

2019-03-20 13:32

石門老梅綠石槽「綠」了 要看大片綠油油要再等等

2019-03-19 17:27

中華郵政將採購800輛電動機車 電動三輪車迎戰落山風

2019-03-20 13:56

家中貓咪愛搗亂 其實都是因為你！研究證實：貓咪行為會模仿飼主

2019-03-19 17:56

星宇最快11至12月售票 2020年1月開航

2019-03-19 17:41

「抖腳」除了惹怒韓國瑜 醫：可能跟某些疾病相關

2019-03-20 15:59

影／霸氣!星宇一次購17架A350空巴 張國煒:拚高端市場

2019-03-19 18:24

張國煒籲桃機跑道停機坪快改善 莫擋財於外

2019-03-19 21:50

一打卡、LINE秒響 出國旅遊遇「這要求」白眼翻到背後

2019-03-20 11:10

【懷舊之情】高妹妹／吉他社的魔法

2019-03-20 06:00

影╱百憂解退出台灣市場 掀民眾對國產藥不信任危機

2019-03-20 15:54

銘傳學生的青春！士林26年「學姐冰店」3月底熄燈

2019-03-20 10:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top